На Запоріжжі росіяни намагаються наступати біля Трудолюбівки: ситуація контрольована

На Запорізькому напрямку окупанти держави-терористки Росії ведуть наступальні бойові дії в напрямку населеного пункту Трудолюбівка.

Попри спроби наступу російських окупантів ситуація залишається контрольованою. Зокрема, протягом доби було ліквідовано 40 окупантів російської армії.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

Внаслідок атаки росіян у Пологах пошкоджено вісім житлових будинків, а також горів очерет. У Василівці в результаті російських ударів горіло підсобне приміщення автозаправної станції. У Молочанську Пологівського району на залізничній станції, через військові дії Росії вогнем пошкоджено залізничний пасажирський вагон. Росіяни спричинили своїми обстрілами пожежі на території приватних домоволодінь в Оріхові.

Рятувальники знищили залишки ракетних снарядів "Ураган" в районі села Комишуваха, а також в Таврійському Пологівського району знешкоджено 12 один залишків "Урагану" та 152-міліметровий артилерійський снаряд.

Як повідомлялося, у вівторок, 26 квітня, о 6:41 та 6:46 дві крилаті ракети російської армії пролетіли на низькій висоті над майданчиком Запорізької АЕС у напрямку Запоріжжя.

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