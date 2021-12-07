Нині наркотична залежність стала серйозною проблемою людства. Вживання наркотиків будь-якого виду швидко перетворює людину на раба, робить його нездатним приймати адекватні рішення.

Існує кілька способів позбавлення цієї залежності, яка приносить стільки проблем наркоману та його близьким. Наркологічна клініка (Київ) – найкращий варіант, оскільки послуги надають професіонали своєї справи, які допомагають повернутись до повноцінного життя.

Що таке наркологічна клініка

Батькам чи іншим родичам наркозалежної людини необхідно знати всі ознаки вживання наркотиків, оскільки залежність у більшості випадків виникає у підлітковому віці, коли діти хочуть стати дорослими, беруть приклад зі своїх друзів, які вживають наркотичні засоби. У людей, які приймають наркотики, розширюються або звужуються зіниці, спостерігаються порушення в роботі вестибулярного апарату, що виявляється у похитуванні, спотиканні під час ходьби. Потрібно оглядати руки: зап'ястя, ліктьові згини, зони між пальцями. Наркомани не виявляють інтересу до того, що відбувається навколо, можуть бути агресивними, коли починається "ломка".

Якщо наркотична залежність перебуває у початковій стадії, можна позбутися її з допомогою трудотерапії. Головне, щоб поряд із хворим завжди знаходилася людина, яка контролювала б процес одужання.

Найкраща терапія – комплексна. Вона має бути і медикаментозною, і реабілітаційною для усунення психологічних проблем. Підбір коректної схеми лікування проводиться індивідуально з урахуванням проведених інструментальних досліджень та зібраних аналізів.

Особливості, переваги, сучасне лікування у клініці "МедікоМенте"

При спробі вилікуватись від наркоманії одна з основних проблем – оточення. Звернення до стаціонару – найбільш правильне рішення. Вибираючи клініку "МедікоМенте", ви отримаєте такі плюси:

цілодобове спостереження лікаря;

можливість відвідування як лікарів загального профілю, так і вузькоспеціалізованих фахівців за необхідності;

комплексне лікування, яке спрямоване на боротьбу із залежностями фізичного та психічного типів;

безкоштовна первинна консультація;

підбір медикаментозних засобів та реабілітаційних технік індивідуально на основі зроблених аналізів та проведених інструментальних досліджень;

надання максимально комфортних умов проживання на момент лікування;

розробка режиму сну та відпочинку, відвідування необхідних процедур, повноцінне харчування для швидкого одужання.

Звернення до клініки "МедікоМенте" є вашою можливістю назавжди позбутися наркотичної залежності. Комплексне лікування досвідченими лікарями допоможе повернутись до повноцінного життя.