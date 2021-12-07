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Наркологічна клініка Київ Пресреліз

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Наркологічна клініка Київ

Нині наркотична залежність стала серйозною проблемою людства. Вживання наркотиків будь-якого виду швидко перетворює людину на раба, робить його нездатним приймати адекватні рішення.

Існує кілька способів позбавлення цієї залежності, яка приносить стільки проблем наркоману та його близьким. Наркологічна клініка (Київ) – найкращий варіант, оскільки послуги надають професіонали своєї справи, які допомагають повернутись до повноцінного життя.

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Що таке наркологічна клініка

Батькам чи іншим родичам наркозалежної людини необхідно знати всі ознаки вживання наркотиків, оскільки залежність у більшості випадків виникає у підлітковому віці, коли діти хочуть стати дорослими, беруть приклад зі своїх друзів, які вживають наркотичні засоби. У людей, які приймають наркотики, розширюються або звужуються зіниці, спостерігаються порушення в роботі вестибулярного апарату, що виявляється у похитуванні, спотиканні під час ходьби. Потрібно оглядати руки: зап'ястя, ліктьові згини, зони між пальцями. Наркомани не виявляють інтересу до того, що відбувається навколо, можуть бути агресивними, коли починається "ломка".

Якщо наркотична залежність перебуває у початковій стадії, можна позбутися її з допомогою трудотерапії. Головне, щоб поряд із хворим завжди знаходилася людина, яка контролювала б процес одужання.

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Найкраща терапія – комплексна. Вона має бути і медикаментозною, і реабілітаційною для усунення психологічних проблем. Підбір коректної схеми лікування проводиться індивідуально з урахуванням проведених інструментальних досліджень та зібраних аналізів.

Особливості, переваги, сучасне лікування у клініці "МедікоМенте"

При спробі вилікуватись від наркоманії одна з основних проблем – оточення. Звернення до стаціонару – найбільш правильне рішення. Вибираючи клініку "МедікоМенте", ви отримаєте такі плюси:

  • цілодобове спостереження лікаря;
  • можливість відвідування як лікарів загального профілю, так і вузькоспеціалізованих фахівців за необхідності;
  • комплексне лікування, яке спрямоване на боротьбу із залежностями фізичного та психічного типів;
  • безкоштовна первинна консультація;
  • підбір медикаментозних засобів та реабілітаційних технік індивідуально на основі зроблених аналізів та проведених інструментальних досліджень;
  • надання максимально комфортних умов проживання на момент лікування;
  • розробка режиму сну та відпочинку, відвідування необхідних процедур, повноцінне харчування для швидкого одужання.
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Звернення до клініки "МедікоМенте" є вашою можливістю назавжди позбутися наркотичної залежності. Комплексне лікування досвідченими лікарями допоможе повернутись до повноцінного життя.

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