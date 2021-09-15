Наручний годинник від Michael Kors - голлівудські аксесуари для зірок

Все ще мрієте про стильний брендовий годинник? Фірмові моделі американського бренду Michael Kors дозволять завжди виглядати на висоті. Модний аксесуар від знаменитого дизайнера доповнить будь-який наряд, додасть йому шику і шарму.

Жіноча колекція цього бренду являє собою витончені й елегантні моделі, дизайн яких продуманий до дрібниць. Надійний механізм всередині, якісні матеріали та стильне оформлення зробили їх одними з найпопулярніших серед дівчат.

Трохи про бренд Michael Kors

Майкл Корс - американський дизайнер одягу, парфумів та аксесуарів. Перші його колекції з'явилися в 80-их роках в модному будинку Celine. Десяток років тому модельєр заснував власний бренд і почав випускати продукцію вже під своїм ім'ям. Особливу увагу серед всього асортименту колекцій слід приділити аксесуарам.

Дизайнер опрацьовує кожну деталь для створення унікальних шедеврів, які по достоїнству оцінили жінки всього світу. Він віддає перевагу оригінальним образам, які далекі від нудних шаблонів.

Серед усього асортименту, який випускається під брендом MichaelKors, величезна популярність дісталася наручним годинникам. Вони відрізняються особливою елегантністю, шиком і оригінальністю виконання.

Для кого цей аксесуар?

Спочатку жіночі наручні годинники MichaelKors позиціонувалися, як незмінний супутник ділової дами. Максимальна кількість корисних функцій в одному приладі й модне стильне доповнення до образу у вигляді чудесного браслета - вибір справжньої леді.

Переваги

Колекція Майкла Корса налічує десятки моделей, серед яких кожна жінка підбере собі відповідний варіант.

Характеристики годинників Майкл Корса

Всі жіночі вироби цього бренду оснащені надійним кварцовим механізмом. Він гарантує щоденну якісну і безперебійну роботу. Всередині механізм MiyotaMiniChrono.

Циферблат захищений мінеральним склом CrystalGlass. Воно протистоїть механічним пошкодженням, ударам і не дряпається згодом. З годинником можна пірнати на невелику глибину без акваланга. Бризки води й незначний тиск під водою не зашкодять герметичному корпусу.

Моделі оснащені якісним хронографом, який зможе виміряти кожну секунду, якщо це буде потрібно. Три маленьких циферблатів на основному додають виробу оригінальності й роблять його цікавішим.

Ремінець виконаний у вигляді металевого браслета з нержавіючої сталі. Ланки знімаються, тому можна підкоригувати його довжину. Застібка у вигляді кліпси швидко і легко з'єднує браслет. Вона непомітна і дуже зручна у використанні.

Управляти хронометром, змінювати дату та інші настройки можна бічними кнопочками, які крутяться.

Скільки коштують годинник MichaelKors і де купити?

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