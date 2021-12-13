Нова ера онлайн переказів з-за кордону: миттєво та безкоштовно

Онлайн технології стають дедалі більш розвинутими та орієнтованими на потреби користувачів. Це стосується і онлайн сервісів грошових переказів, які показують неймовірний приріст до понад 300% за останні три роки.

Так, сервіс грошових переказів TransferGo прискорив доставку грошей в Україну – відтепер на всі картки українських банків гроші доставляються з Польщі миттєво! Достатньо лише знати 16-значний номер картки отримувача та здійснити переказ зі своєї картки.

Анастасія Фоменко, директор з регіонального розвитку сервісу TransferGo коментує: "Я дуже рада, що безкоштовні грошові перекази тепер зараховуються на картку одержувача в лічені секунди. Зазвичай українці висилають гроші з-за кордону та купують подарунки своїм близьким до свят, тому швидкість та надійність доставки кожного переказу дуже важлива. Цього року у зв'язку з обмеженнями багато мігрантів не поїдуть на свята в Україну, але планують підтримувати близьких з-за кордону. В грудні минулого року українці надіслали додому майже 35 млн євро, за нашими прогнозами обсяг переказів цього року буде на рівні минулого року. Сьогодні сервіс TransferGo налічує майже 1.5 млн українських користувачів. Протягом 2021 року заробітчани переказали в Україну понад 465 млн євро, що на 20% більше, ніж у 2020 році. Сума середнього переказу знизилася на 8% у 2021 у порівнянні до 2020 року".

Нагадаємо, у жовтні цього року компанія TransferGo зареєструвала власну платіжну систему в Україні та залучила додаткові інвестиції у розмірі 50 млн доларів у рамках раунду фінансування серії С. Фінансування буде використано для розширення клієнтської бази TransferGo та розвитку власного фінансового продукту, який допоможе мігрантам у всьому світі відправляти та отримувати гроші.

Про компанію TransferGo

Заснований у 2012 році, TransferGo – один із найшвидших та найбезпечніших сервісів грошових переказів у Європі та перша загальноєвропейська компанія, яка може гарантувати, що гроші будуть доставлені одержувачу протягом 30 хвилин. На глобальній платформі відгуків користувачів Trustpilot компанія отримала оцінку "Відмінно" і може також похвалитися 96-відсотковим п'ятизірковим рейтингом.

У лютому 2019 року TransferGo увійшов у ТОП-5 найперспективніших стартапів (TECH5) Великобританії.

У вересні 2021 року TransferGo отримав нагороду "Cross border solution of the year" на конференції Global Payments Day 2021 у Києві.

Наразі компанія обслуговує 3,5 млн користувачів на 160 ринках в країнах Європи, Азії, США, Канади та Латинської Америки з офісами в Берліні, Вільнюсі, Стамбулі та Варшаві і штаб-квартирою в Лондоні.