Нові запчастини чи Б/В? Скільки можна заощадити, якщо більше вкластися

Кожен автовласник рано чи пізно стикається із необхідністю ремонту свого транспортного засобу. Перед вами стоїть вибір: купувати нові запчастини або вдатися до б/у варіантів? Це рішення може вплинути не тільки на подальшу безпеку та ефективність вашого авто, але і на ваші фінанси в довгостроковій перспективі.

Переваги нових автозапчастин перед Б/В

При покупці нових автодеталей ви отримуєте не тільки сам продукт, але й гарантію від виробника. Це означає, що у випадку заводських дефектів ви зможете замінити деталь або навіть отримати повернення коштів.

Нові деталі, якщо замовити їх через інтернет магазин автозапчастин, служать значно довше, що зменшує потребу в частих ремонтах і замінах, отже, знижує довгострокові витрати на утримання автомобіля.

Порівняння вартості нових та вживаних запчастин

Інвестування у нові автозапчастини. істотно підвищить безпеку, надійність та ефективність авто. Ось кілька конкретних прикладів деталей, на прикладі популярного серед українців Chevrolet Aveo T250, де вигідно інвестувати в нові, а не запчастини:

Гальмівні системи. Гальмівні диски, колодки та шланги відповідають за критично важливу функцію безпеки. Нові гальмівні диски обійдуться від 640 грн. за диск, б/в - від 250 грн. Електричні компоненти, такі як стартери та альтернатори. Електричні компоненти відповідають за запуск двигуна та генерацію енергії. Новий стартер коштує від 2883 грн, б/в – 1111 грн. Підвіска та рульові системи, включаючи амортизатори та рульові рейки. Нові компоненти підвіски та керма допомагають зберегти правильне положення коліс та стабільність на дорозі. Нова передня амортизаційна стійка коштуватиме 1328 грн, б/в - 667 грн.

Довгострокова економія

Інвестування в нові запчастини може здатися дорожчим на початку, але згодом це знижує потребу в частих і непередбачених ремонтах. Уживані запчастини, з іншого боку, хоч і заощаджують кошти спочатку, можуть призвести до необхідності більш регулярних ремонтів і навіть повних замін, що зрештою збільшує витрати. Тому краще купувати із вживаних деталей. тільки те, що вже не випускається або не є критичним елементом безпеки (деталі салону, крісла, проводка тощо).

Значення решарингу

Використання нових запчастин позитивно впливає на залишкову вартість автомобіля. Автомобілі, які підтримуються в ідеальному стані за допомогою якісних запчастин, зберігають вищу вартість у разі перепродажу.

Тенденції попиту нові запчастини

Сучасні споживачі все більше вибирають нові запчастини, особливо в контексті зростаючої уваги до безпеки та довговічності автомобілів. Ринкові дослідження підтверджують, що з кожним роком зростає попит на нові технології та якісні комплектуючі. Експерти авторинку рекомендують інвестувати в нові запчастини, особливо для критично важливих компонентів, таких як гальмівна система та деталі двигуна.