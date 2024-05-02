Нові запчастини чи Б/В? Скільки можна заощадити, якщо більше вкластися

Кожен автовласник рано чи пізно стикається із необхідністю ремонту свого транспортного засобу. Перед вами стоїть вибір: купувати нові запчастини або вдатися до б/у варіантів? Це рішення може вплинути не тільки на подальшу безпеку та ефективність вашого авто, але і на ваші фінанси в довгостроковій перспективі.
Переваги нових автозапчастин перед Б/В
При покупці нових автодеталей ви отримуєте не тільки сам продукт, але й гарантію від виробника. Це означає, що у випадку заводських дефектів ви зможете замінити деталь або навіть отримати повернення коштів.
Нові деталі, якщо замовити їх через інтернет магазин автозапчастин, служать значно довше, що зменшує потребу в частих ремонтах і замінах, отже, знижує довгострокові витрати на утримання автомобіля.
Порівняння вартості нових та вживаних запчастин
Інвестування у нові автозапчастини. істотно підвищить безпеку, надійність та ефективність авто. Ось кілька конкретних прикладів деталей, на прикладі популярного серед українців Chevrolet Aveo T250, де вигідно інвестувати в нові, а не запчастини:
- Гальмівні системи. Гальмівні диски, колодки та шланги відповідають за критично важливу функцію безпеки. Нові гальмівні диски обійдуться від 640 грн. за диск, б/в - від 250 грн.
- Електричні компоненти, такі як стартери та альтернатори. Електричні компоненти відповідають за запуск двигуна та генерацію енергії. Новий стартер коштує від 2883 грн, б/в – 1111 грн.
- Підвіска та рульові системи, включаючи амортизатори та рульові рейки. Нові компоненти підвіски та керма допомагають зберегти правильне положення коліс та стабільність на дорозі. Нова передня амортизаційна стійка коштуватиме 1328 грн, б/в - 667 грн.
Довгострокова економія
Інвестування в нові запчастини може здатися дорожчим на початку, але згодом це знижує потребу в частих і непередбачених ремонтах. Уживані запчастини, з іншого боку, хоч і заощаджують кошти спочатку, можуть призвести до необхідності більш регулярних ремонтів і навіть повних замін, що зрештою збільшує витрати. Тому краще купувати із вживаних деталей. тільки те, що вже не випускається або не є критичним елементом безпеки (деталі салону, крісла, проводка тощо).
Значення решарингу
Використання нових запчастин позитивно впливає на залишкову вартість автомобіля. Автомобілі, які підтримуються в ідеальному стані за допомогою якісних запчастин, зберігають вищу вартість у разі перепродажу.
Тенденції попиту нові запчастини
Сучасні споживачі все більше вибирають нові запчастини, особливо в контексті зростаючої уваги до безпеки та довговічності автомобілів. Ринкові дослідження підтверджують, що з кожним роком зростає попит на нові технології та якісні комплектуючі. Експерти авторинку рекомендують інвестувати в нові запчастини, особливо для критично важливих компонентів, таких як гальмівна система та деталі двигуна.