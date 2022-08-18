Один з найбільших забудовників України почав видавати ключі від готових квартир

Попри війну столичний ринок первинної нерухомості потрохи оговтується. З весни поновились будівельні роботи, а вже наприкінці літа — інвестори почали отримувати ключі від готових помешкань. Так, нещодавно один із найбільших забудовників країни, "Інтергал-Буд", розпочав видачу ключів покупцям квартир в ЖК "Причал 8".

Активне будівництво триває у семи житлових комплексах компанії, розташованих в Києві та найближчому передмісті. Це об'єкти приблизно на 300 тис кв.м житлової площі. Частину з них "Інтергал-Буд" планує завершити вже до кінця поточного року.

Житловий комплекс "Причал 8" — це проєкт класу комфорт, розташований у Дарницькому районі столиці. Родзинкою ЖК є озеро поблизу. Зусиллями компанії "Інтергал-Буд" на березі озера було облаштовано відпочинкову пляжну зону з шезлонгами та альтанками, щоб мешканці комплексу могли насолоджуватись усіма перевагами проживання біля водойми.