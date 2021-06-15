Огляд флагмана Samsung Galaxy S21

Galaxy S21 має більш цікаву зовнішність в порівнянні з попередньою лінійкою.

Не так давно відбулася довгоочікувана подія, а саме — реліз однієї з найяскравіших новинок 2021 року Samsung Galaxy S21. Тепер настав час познайомитися з цим дивом в світі "розумних" гаджетів. У нашому огляді фахівці інтернет-магазину "Цифра" розповідають, які значущі зміни отримала модель в порівнянні зі смартфонами з минулої серії.

Samsung Galaxy S21: характеристики

Девайс має наступні специфікації:

OS — Android 11.

Екран — 6.2 дюйма.

Матриця — Dynamic AMOLED 2X.

Роздільна здатність — 2400 х 1080 пікселів.

Щільність пікселів — 421 ppi.

Кадрова розгортка — до 120 Гц.

Процесор — 8-ядерний Exynos 2 100.

Графічний адаптер — Mali-G78 MP14.

ОЗП — 8 GB.

Вбудована пам'ять — 128 або 256 GB.

Основний об'єктив — потрійний на 12 + 12 + 64 МП.

Фронтальна камера — 10 МП.

Запас автономності — 4 000 мАг.

Вага — 171 грам.

Флагман від Самсунг отримав надійний захист від вологи і пилу за стандартом IP68. А в список доступних бездротових підключень увійшли протоколи Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, NFC, A-GPS, Glonass і Beidou.

Дизайн гаджета

Galaxy S21 має більш цікаву зовнішність в порівнянні з попередньою лінійкою. Відразу ж впадає в очі доопрацьований блок головних об'єктивів, межі якого плавно перетікають в торці корпусу. Очі камер збільшеного розміру тепер виглядають більш солідно. А мініатюрний спалах винесений трохи в сторону на кришку гаджета. Що стосується кольорів, то смартфон Samsung Galaxy S21 поставляється на ринок в оригінальних відтінках: Phantom Grey, Phantom Violet, Phantom White і Phantom Pink.

Розробник вирішив залишити ліву грань апарату порожньою. На правому торці влаштувалася вже звична кнопка живлення і гойдалка для регулювання гучності. Зверху є пара спікерів, а знизу — зарядний конектор, решітка головного аудіодинаміка, додатковий мікрофон і слот під SIM-карти. Роз'єму для дротової гарнітури тут місця не знайшлося, що відповідає типовим тенденціям останніх років.

Смартфон Samsung Galaxy S21: екран

Гаджет оснащений панеллю на 6.2 дюйма з матрицею Dynamic AMOLED 2X. Цей дисплей видає картинку у Full HD+. Частота кадрів варіюється від 60 до 120 Гц в залежності від поточних сценаріїв. Піксельна щільність екрану склала 421 ppi. Ну а роль захисту від ударних навантажень відіграє оболонка Gorilla Glass Victus.

Дисплей Galaxy S21 має ідеальну передачу кольору і підтримує опцію тонкого регулювання насиченості відтінків. Зображення залишається чітким, незалежно від зміни кута огляду. Окремих слів заслуговує вкрай плавне перемикання інтерфейсів, що гарантує максимально комфортний серфінг веб-сторінок, геймінг і перегляд мультимедіа.

Апаратна платформа

Samsung Galaxy S21 укомплектували швидким чіпсетом Exynos 2100 на 8 ядер. Процесор видає тактову частоту на рівні від 2.2 до 2.9 ГГц. Цей обчислювальний модуль працює в парі з потужним графічним адаптером Mali-G78 MP14. На борту смартфона реалізовано 8 Гб ОЗП, а розмір сховища даних становить в окремих збірках від 128 до 256 Гб.

На практиці модель працює надзвичайно спритно. За оцінками експертів, запасу швидкодії тут з головою вистачить ще на пару років. Така апаратна начинка запросто витягує свіжі ігри на підвищених налаштуваннях. І навіть під найсерйознішими навантаженнями на систему корпус девайса залишається ледь теплим.

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