Оновлення сервісу підбору площин зовнішньої реклами Outdoor-online.com.ua

У листопаді популярний український сервіс Outdoor-online.com.ua, призначений для підбору місць розміщення зовнішньої реклами по Україні (білборди в Києві, та інших містах), оновив інтерфейс та систему пошуку. Це оновлення зробило роботу з сервісом ще більш зручною та ефективною.

Головні нововведення:

- Оптимізовано пошук по карті України. Тепер можна обирати потрібну ділянку на карті, натиснути «Пошук» і одразу побачити доступні рекламоносії в ділянці. Це значно прискорює процес підбору відповідних площин.

- Додано розширений пошук та фільтри за критеріями: тип рекламоносія (білборд, сітіборд, сітілайт, скролер тощо), доступні дати розміщення, розташування носіїв, освітленість та інші важливі параметри. Тепер можна за лічені хвилини знайти саме ті варіанти, які необхідні.

- Реалізовано можливість перегляду обраних рекламоносіїв у Street View. Це дає змогу детально оцінити оточення кожної конструкції, прохідність людей, видимість, наявність/відсутність об'єктів, що закривають, і багато іншого.

- З'явилася функція формування PDF і Excel презентацій з підібраними площинами, включно з фотографіями об'єктів, схемами розміщення, картами з точними адресами. Це дуже зручно під час узгодження обраних варіантів із клієнтами.

- На сайті додано докладні статті, та FAQ про те, як грамотно спланувати і реалізувати ефективну рекламну кампанію з використанням зовнішньої реклами. Наведено рекомендації щодо вибору друкованих матеріалів, особливостей розміщення в різних містах, оптимального бюджету і термінів, і багато іншого.

Завдяки цим поліпшенням, Outdoor-online.com.ua став ще більш зручним як для рекламних агентств, так і для рекламодавців, які самостійно підбирають місця для проведення рекламних кампаній.

Команда сервісу регулярно поповнює базу новими рекламоносіями та актуальними фотографіями з усіх регіонів України. Це дає змогу підбирати найсвіжіші варіанти в будь-якому місті.

Досвідчені менеджери Outdoor-online.com.ua надають повну підтримку в розробці та реалізації ефективних рекламних кампаній з використанням зовнішньої реклами по всій Україні:

* Допомагають визначити оптимальні місця розміщення виходячи з цілей і бюджету кампанії.

* Дають рекомендації щодо дизайну та змісту реклами для підвищення ефективності.

* Контролюють процес розміщення і надають фотозвіти.

* Аналізують результати кампанії та дають рекомендації щодо подальшої оптимізації реклами.

Таким чином, оновлена версія сервісу Outdoor-online.com.ua надає максимум можливостей для вибору та реалізації ефективної рекламної кампанії з використанням зовнішніх носіїв у будь-якому регіоні України.