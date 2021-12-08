Освіта для професіоналів: GROHE допомагає майбутнім сантехнікам ставати спеціалістами

Нестача кваліфікованих фахівців у сантехнічній галузі та робітничих професіях взагалі – це проблема, вирішити яку покликана соціальна ініціатива компанії GROHE/

Відшукати професіонального сантехніка вже сьогодні – просто. На сайті GROHE кожен може легко знайти спеціаліста інсталятора чи шоурум: https://www.grohe.ua/uk_ua/nash-servis/shou-rumy-installjatory.html

Компанія GROHE відкрила новий освітній центр для студентів за спеціальністю "монтажник санітарно-технічних систем і устаткування". Учбово-технологічні класи відкрито на базі професійно-технічного навчального закладу в Івано-Франківську. Наразі вже в 4 містах України розгорнута програма GROHE GIVE. Ця програма є ще одним кроком компанії задля підтримки професійної освіти та формування в Україні поважного ставлення до робітничих професій.­

Допомога закладам професійної освіти в Україні

Брак висококваліфікованих фахівців з монтажу обладнання робить особливо актуальним впровадження спеціальної програми в освітній процес професійних навчальних закладів, що дозволяє закласти фундамент для благополучного майбутнього молоді. Саме тому компанія GROHE ініціювала програму "Професійне навчання і освіта сантехніків-інсталяторів GROHE" (GIVE).

Внесок GROHE в систему професійної освіти України полягає в наданні сучасного обладнання та проведення майстер-класів за спеціально розробленою програмою із міжнародною акредитацією.

Результати програми та плани на майбутнє

На сьогоднішній день GROHE вже співпрацює із освітніми закладами в Черкасах, Дніпрі, Києві, а відтепер – і в Івано-Франківську. Більше ніж декілька сотень студентів в Україні відвідали майстер-класи за програмою та отримали практичні навички на сучасному обладнанні. А протягом найближчих двох років компанія планує залучити до участі в GROHE GIVE щонайменше 24 професійно-технічні училища, технікуми і коледжі, щоб дати можливість ще мінімум 5 000 майбутнім фахівцям-сантехнікам по всьому світу підвищити свою кваліфікацію.

GROHE – один із найбільших виробників і світовий лідeр з продажу сантехнічного обладнання. У штаті компанії понад 6 000 співробітників в 150 країнах світу. З 2014 року бренд GROHE є частиною портфоліо LIXIL – провідного японського виробника сантехніки і товарів для дому. GROHE має 5 виробничих майданчиків: в м. Хемер (Німеччина), м. Лаар (Німеччина), м. Порта-Вестфаліка (Німеччина), м. Албергарія (Португалія) та районі Клаенг (Таїланд).