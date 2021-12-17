Переможець національної премії "Вибір Країни 2021"  - Будівельна компанія ТОВ "Самбуд".

Компанія Самбуд виконує широкий спектр будівельних і супутніх робіт, зокрема роботи зі спорудження об’єктів промислового та цивільного призначення відповідно до будівельних та архітектурних норм із використанням сучасних технологій та матеріалів.

Здійснюємо повний цикл будівельно монтажних робіт різної складності зі спорудження , ремонту, реконструкції та демонтажу елеваторів, зерносховищ, агропромислових підприємств, ферм, фабрик.

Ми пропонуємо комплекс послуг із визначення потреби клієнта, пошук оптимальних рішень та інноваційних ідей, концептуальну розробку проекта і його реалізацію.

Запорукою нашого успіху є , зокрема, клієнтоорієнтованість. З нами зручно працювати, адже ми завжди готові йти назустріч клієнтам, враховуємо їх побажання і здатні якісно та вчасно виконати весь обсяг робіт від виготовлення проекту до введення об’єкта в експлуатацію.

Ми постійно розширюємо спектр діяльності, розвиваємось у своїй професії, беремось за складні проекти та не зупиняємось на досягнутому.

Завжди приємно усвідомлювати, що твою роботу цінують. Премія «Вибір Країни» є результатом гідної оцінки нашої роботи, що підтверджує професіоналізм колективу та виправдовує довіру клієнтів. Дана відзнака мотивує компанію до подальшого розвитку та сповнює віри у власні сили.

Команда висловлює щиру вдячність за те, що її роботу було високо оцінено та відзначено премією. Це надає наснаги для подальших успіхів і нових досягнень у своїй професії.

ТОВ "Самбуд" - молода будівельна компанія, що невпинно розвивається, є стабільним і надійним підрядником. У роботі ми неухильно дотримуємось основних принципів, а саме:

комплексний підхід;

клієнтоорієнтованість;

гарантія якості;

дотримання термінів;

відкритість.

Перед нами стоїть безліч важливих задач для розвитку, зокрема, ми прагнемо до розширення виробничо-технічної бази, що відкриє новий простір можливостей для виконання поставлених задач. Адже наявність необхідного обсягу власної техніки сприяє досконалому виконанню робіт у найкоротші строки.