Перша оплата криптою в Україні!

Weld Money офіційно інтегрувався з кількома банками України та Європи.

29 жовтня 2021 року команда крипто-стартапу Weld Money провела першу в Україні оплату за допомогою своєї карти. Транзакція через POS-термінал за допомогою гаманців Google Pay та Apple Pay.

До цього повсякденні оплати були неможливі через великі комісії в блокчейні та недосконалого легального поля в країнах СНД.

Відеопрезентація була опублікована в ком'юніті-чатах і на YouTube сторінці Weld Money, де команда показала як технічно кожен українець зможе розраховуватися криптовалютою в будь-якій офлайн або онлайн точці.

"Наша перша транзакція стала доказом того, що платежі криптовалютою в Україні — це можливо, а головне — зручно як для користувачів, так і для бізнесів", — коментує ко-фаундер Weld Money Олексій Бобок.

Роботи щодо запуску додатку Weld (в мобільній і десктопної версії) знаходяться в завершальній стадії. Вже створено MVP продукту, який в цей час проходить тестування і в найближчі місяці буде представлений громадськості.

Weld Money офіційно інтегрувався з кількома банками України та Європи:

"Ми активно розширюємо власну партнерську мережу як в Україні, так і за її межами, а найближчим часом ми оголосимо про партнерство з одним з ключових гравців світового ринку платежів!" - доповнює ко-фаундер Weld Money Олексій Мерецький.

WebMoney стали першими, хто запропонував легальний варіант для проведення розрахунків в будь-якій країні з використанням криптовалюти. Обмін криптовалюти відбувається в юрисдикціях, де є відповідне законодавство, а розрахунок відбувається через звичну карту. Це дозволяє застосувати такі розрахунки для будь-якого торговця в будь-якій країні з використанням технології Weld Money.

Більше про проєкт Weld Money: https://t.me/weldmoney

Команда дуже прислухається до думок ком'юніті.

Свої пропозиції щодо розвитку криптоплатежів ви можете залишити в Телеграм-чаті: https://t.me/weld_ru

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