"Понінківська картонно-паперова фабрика оновила очисні, як і обіцяла", – Іван Туровський

Над запуском працювали понад рік.

Технічне переоснащення очисних споруд Понінківської картонно-паперової фабрики було виконано, як і обіцяло керівництво підприємства.

Про це заявив перший заступник голови Новоград-Волинської районної державної адміністрації Іван Туровський в коментарі телеканалу СТБ.

"Сьогодні – надзвичайно важливий день у зв’язку з тим, що було запущено такі великі очисні споруди. Це була спільна гуртова робота, для того, щоб збудувати ці очисні споруди. Аби розв'язувати це питання, як бачите, минуло трохи більше року. Дійсно, обіцянка керівників Понінківської паперової фабрики, що вони збудують ці очисні споруди, – вони дотрималися слова і збудували", – заявив Іван Туровський.

Як розповів генеральний директор Понінківської картонно-паперової фабрики Руслан Сава, підприємство посилено працювало для того, щоб запуск очисних споруд відбувся згідно з графіком, а регіон був впевнений у своєму екологічному майбутньому.

"Сьогодні ми присутні на очисних спорудах Понінківської картонно-паперової фабрики. Окрім фабрики, тут також скидають стоки всі підприємства та жилий сектор селища Понінка. Ми пройшли довгий, але необхідний шлях для того, щоб ці очисні переоснастити. Власне фінансування, активна підтримка небайдужих до проблем екології громадян, – і, слава Богу, у нас все вийшло! Сподіваємось, що це сприятиме покращенню екологічного стану регіону і все буде добре", – зазначив Руслан Сава.

Нагадаємо:

Понінківська картонно-паперова фабрика відома тим, що приділяє особливу увагу питанням екології. Зокрема, це один із найбільших вітчизняних виробників продукції, що працює на вторинній сировині з утилізацією відходів паперу. В середньому за рік підприємство переробляє 96 000 тонн макулатури, зберігаючи ліси. Щоквартально Понінківська картонно-паперова фабрика сплачує "екологічний податок", в 2019 р він становив понад 2,5 млн грн. Заради покращення екологічного стану місцевих річок Хомора та Случ, керівництво Понінківської картонно-паперової фабрики розпочало технічне переоснащення очисних споруд, долучивши до нього екологів та громадських активістів.

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