Поповнюйте баланс в EUR та USD на WhiteBIT просто з банківської картки

Найбільша європейська криптобіржа WhiteBIT і далі покращує користувацький досвід своїх клієнтів. Новим кроком стала співпраця з міжнародною фінтех-компанією Checkout.com. Результатом партнерства має стати просте поповнення балансу на біржі в EUR та USD з валютної банківської картки.

Як було раніше

Донедавна завести гроші на криптогаманець можна було за допомогою сервісів AdvCash та NixMoney. Але вони не давали змогу здійснювати транзакції на пряму з банківських карток.

Що змінилося

Відтепер усе, що потрібно зробити для поповнення балансу в EUR або USD — вибрати Visa/Mastercard, ввести реквізити валютної картки та підтвердити платіж. Після цього кошти надійдуть на криптогаманець на біржі.

Першими державними валютами в списку є євро та долар США. З усім тим, компанія обіцяє додати більше опцій згодом. Можливість використовувати тільки банківську картку для поповнення відкриває двері для тисяч нових користувачів, які бажають приєднатися до криптосвіту.

Про WhiteBIT

WhiteBIT — найбільша європейська криптобіржа, яка відповідає всім вимогам KYC та AML. На біржі представлено понад 450 торгових пар криптовалют, 30+ з яких — пари з державною валютою (фіатні пари). Сьогодні компанія входить до топ 2 біржі світу з безпеки на підставі незалежного аудиту Hacken, а також має рейтинг ААА. Нещодавно WhiteBIT випустила свій власний токен, WBT. У межах публічного продажу активу на launchpad лише за 15 хвилин після старту було розпродано 1 мільйон WBT. А вже за два місяці після початку торгів вартість токена злетіла з $1,9 до $12,12.

Про Checkout.com

Checkout.com — найбільша міжнародна фінтех-компанія, яка обробляє платежі для інших компаній. Вона поєднує цифрові платежі, аналітику та систему моніторингу шахрайських операцій. Не менш важливо, що компанія піклується про безпеку своїх користувачів. Вона має сертифікацію відповідно до стандартів PCI DSS як постачальника послуг 1 рівня. Крім того, вона використовує в роботі 3D Secure 2.0 та машинне навчання для створення профілів ризику.