Позбавлення від алкогольної залежності у Києві

Алкогольна залежність є однією з найсерйозніших проблем сучасності.

Не дивно, що лікування алкоголізму Київ стаціонар є затребуваною послугою. І якщо подивитися на статистику, то найкращі показники лікування тоді, коли людина сама зацікавлена у одужанні.

Алкоголізм – це захворювання, у якому спостерігається фізична та психічна залежність від алкоголю. Людину тягне до спиртного, вона не здатна визначити свою норму, схильна до запоїв, перестає контролювати свою поведінку. Разом з цим відбувається прогресуюча деградація та токсична поразка внутрішніх органів.

Переваги стаціонарного лікування

Надійність. Людині, яка протягом тривалого періоду відчуває потяг до спиртного, важко самому відмовитися від випивки. В умовах стаціонару у нього не буде усіляких спокус у черговий раз вживати алкоголь.

Крім того, стаціонарне лікування включає роботу з психологами, які допоможуть хворому стати на правильний шлях.

Безпека. При різкій відмові від алкоголю у пацієнта можуть загостритися хронічні хвороби, яких він раніше не помічав. У клініці фахівці контролюють загальний стан пацієнта на всіх етапах одужання. До курсу лікування входить огляд лікаря, УЗД внутрішніх органів, якщо така потреба є, а також регулярний контроль аналізів.

Комфорт. Лікування у стаціонарі проходить безболісно та в комфорті. У розпорядженні пацієнта загальна чи окрема кімната з усіма зручностями. Тут людина спостерігається фахівцями 24/7 та отримує комплексний догляд за собою.

Чому людина починає пити?

Немає однієї причини, через яку людина починає випивати. Хтось за допомогою чарки вирішує проблеми, що виникли в сім'ї або на роботі, а згодом переростає в справжній алкоголізм. Далі докладніше про можливі причини.

Соціальні

Цей фактор має на увазі випивку у колі друзів чи близьких людей. Найчастіше алкоголізм починається у студентські роки, коли вживання алкогольних напоїв вітається серед молоді. Гарне споживання алкоголю часто транслюється у фільмах та рекламі – це також причина алкоголізму.

Також доведено, що в сім'ї, де обоє батьків надмірно вживають алкоголь, дитина в 99% випадків теж вживатиме спиртні напої.

Психологічні

Іноді людина хоче втекти від власного похмурого та важкого життя і шукає порятунку в алкоголі. Йому здається, що цей напій допоможе розслабитися і на якийсь час забути про труднощі. Але після настання тверезості все повертається. Причинами також можуть стати самотність, неспроможність, розчарування в людях, стреси, нервові зриви.

Ознаки алкогольної залежності

Людині, яка починає пити, важко зупинитися

Часткові або повні провали в пам'яті

Агресивність та схильність до конфліктів

Випивка стає єдиним бажанням та інтересом

Симптоми алкоголізму

Першими проявами алкоголізму є постійна потяг до спиртних напоїв, випита доза не контролюється. Алкоголіку не потрібна компанія, він може пити поодинці.

Люди, які п'ють, виглядають неохайно та недбало, вони перестають за собою стежити. Їхній настрій часто змінюється, якщо не отримують чергової дози, можуть поводитися неадекватно.

Переваги лікування алкоголізму у клініці "МедікоМенте"

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Фахівці клініки "Медікоменте" надають особистий супровід та підтримку хворому від початку лікування і до повного відновлення.

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