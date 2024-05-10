Премʼєра відео від авторки хітів Бажани та Олександра Положинського

Для мене це дуже знакова пісня, я написала її в перші тижні війни, перебуваючи в Києві під постійними обстрілами. Це особиста історія кохання, яку по при жах, наляканість та горе війни, я проживала з приходом російських військ в мою країну.

Відео почали знімати ще влітку 2020 го, але для релізу пісні та відео щось чогось не вистачало… В пісні не вистачало чоловіка.

«Я запропонувала начитати частину в цій пісні свого давнього друга Олександра Положинського, бо зрозуміла, що саме ця пісня про кохання та війну повинна звучати не тільки жіночим голосом. Нікого немає краще Сашка на цю роль. Це справжній чоловік, воїн, талановитий артист», - ділиться Бажана.

Відео підкреслює сильний зміст пісні, оголена виконавиця - як алегорія оголеної душі та чоловік, в якого потрапляють кулі, але ні його, ні їхнє кохання неможливо вбити. Так образи пісні у виконнні Бажани та Олександра втілив в картинку режисер Віктор Скуратовський.

«Сука війна» у виконанні Бажани та Олександра Положинського - це не перший дует, в якому Бажана виступає не тільки авторкою пісні, а й співвиконавицею.

Взимку в канун нового року авторка презентувала пісню та відео записану разом з подругами Олею та Машею Поляковою «Різдвяна»:

«Я хочу щоб мої пісні звучали різними голосами, тому створила програму «Моє». «Моє» - це серія пісень, які я хочу щоб співали ті виконавці, які найкраще передадуть звучання пісні. Часто створюючи пісню, я вже знаю чиїм голосом вона зазвучить найкраще, яка енергія потрібна, щоб музика і слова перетворились на хіт. Цьогоріч я запланувала реалізувати безліч цікавих дуетів. Напевно, я доросла до того, що можу собі дозволити заспівати з тим, з ким мріяла вийти разом на сцену все життя, чи з тим, чию творчість вподобала собі зовсім недавно!», - розповідає Бажана.

Реліз альбому дуетів відбудеться в серпні 2024-го. Разом з релізом альбому, Бажана готує великий творчий вечір, на якому прозвучать її відомі хіти у дуетному виконанні з відомими артистами та безліч нових цікавих пісень, які створені спеціально для цієї програми:

«Поки я не позиціоную себе як співачка, хоча завжди мріяла про велику сцену. Але моя основна діяльність в іншому, я створюю не просто пісні, а історії про кохання, щастя, життя, з усіма його складнощами і проживаю ці історії разом з артистами, які їх виконують, під час війни мої пісні - ніби літопис того часу, який ми проживаємо всі разом».