"ПРЕМІУМ ОІЛ ЛТД" перемогло в номінації року 2022 "Ukrainian Business Award"

Компанія “Premium Oil” вже більше 5 років успішно працює в Україні. За нашими плечима більш ніж 12 000 успішних угод та понад 200 вдячних клієнтів.

Завдяки домовленостям з надійними європейськими партнерами та вітчизняними виробниками блакитного палива, наші споживачі отримують безперебійні поставки LPG у бажаних обсягах та в обумовлені терміни.

Наша компанія має власний транспортний підрозділ «Інтертрансгаз» зі спеціалізованим автопарком, що дозволяє оперативно та своєчасно організовувати логістику для наших клієнтів незалежно від підрядників та орендодавців.

За якість та точність наших поставок відповідає спеціалізоване програмне забезпечення, під час розробки якого ми керувалися основними запитами споживачів.

Велика війна 2022 року стала серйозним викликом для усього бізнесу в Україні, проте ми вистояли і адаптувалися до нових тяжких умов, як и основні наші клієнти:

АГЗС. Ціна на скраплений газ набагато нижче, ніж на бензин та дизельне пальне, тому все більше число українців переходить на цей доступний і ефективний вид автомобільного палива.

Підприємства. Зараз все більше підприємств (птахоферми, агрохолдинги, складські приміщення, теплиці, елеватори та багато інших) використовують та переходять на LPG.

Приватні будинки. Основними критеріями для вибору системи опалення на зрідженому газі є автономність, економічність та ціна.

Ми продовжуємо працювати та розвиватися заради нашої перемоги! Щоб сплачувати податки та займатися благодійністю для населення та армії великої країни.

Усім колективом компанії “Premium Oil” щиро дякує клієнтам та партнерам які у важкий час залишаються поруч! Ваше визнання та підтримка є запорукою нашого успіху.