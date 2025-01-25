Ремкомплекти: чи допоможуть вони заощадити на ремонті авто

Ремонт автомобіля часто є значною статтею витрат для автовласників. Ціни на запчастини та роботу постійно зростають, що змушує багатьох шукати альтернативи.

Одним із таких варіантів є використання ремкомплектів. Вони пропонують можливість відновити деталь без її повної заміни. Тому варто розуміти, для яких вузлів вони використовуються, коли їх застосування доцільне, а коли краще обрати нову деталь.

Для яких вузлів авто ремкомплекти використовуються найчастіше

Ремкомплекти - це набір деталей для ремонту окремих вузлів автомобіля. Вони зазвичай включають ущільнювачі, пильовики, манжети, пружини та інші дрібні компоненти. Їх призначення - продовжити термін служби вузла та знизити витрати на ремонт.

Гальмівна система

Ремкомплекти для супортів та гальмівних циліндрів дозволяють відновити працездатність без заміни всієї деталі. Зношені ущільнювачі можуть призвести до витоку гальмівної рідини та відмови гальм. Заміна супорта обійдеться в 10 000–18 000 грн, тоді як ремкомплект коштує лише 500–1 500 грн.

Підвіска

Ремкомплекти для важелів і амортизаторів часто включають сайлентблоки, пильовики та опорні підшипники. Новий важіль коштує 4 000–7 000 грн, тоді як ремкомплект 600–1 500 грн. Проте використання ремкомплекту для важеля з тріщинами у металі марне. Вузол все одно доведеться замінити.

Рульове управління

Ремкомплекти для рейок та насосів гідропідсилювача зазвичай містять ущільнювачі та підшипники. Заміна рульової рейки коштує 20 000–35 000 грн, тоді як ремкомплект — 1 500–3 500 грн. У випадку глибоких подряпин на валу рейки навіть якісний ремкомплект не допоможе. Ремонт буде тимчасовим.

Коли ремкомплект допоможе зекономити на ремонті авто

Використання ремкомплекту буде ідеальним варіантом, у випадках:

Невеликий знос компонентів.

Для авто, які вже втратили значну ринкову вартість.

Оперативний ремонт.

Краще замінити деталь:

Критичний знос, пошкодження металу чи корозія.

Вузли, що впливають на безпеку.

Якщо різниця між ремонтом і заміною мінімальна.

Так наприклад ремонт гальмівного супорта з ремкомплектом: 1 200 грн (комплект) + 1 000 грн (робота) = 2 200 грн. Заміна супорта: 12 000 грн (деталь) + 1 500 грн (робота) = 13 500 грн. Економія: 11 300 грн.

Потенційні ризики такого ремонту коротший термін служби (відновлена деталь може швидше зноситися) та ризик повторного ремонту (деталь має приховані пошкодження).

Як бачимо ремкомплекти дійсно допомагають заощадити кошти, якщо вузол авто має лише незначні пошкодження. Їх використання виправдане для деталей, які ще придатні до ремонту. Однак, якщо мова йде про вузли, від яких залежить безпека, краще обирати повну заміну. Підібрати якісний ремкомплект для вашого авто, можна в онлайн каталозі автозапчастин https://avtoto.com.ua/ua/. Так ви точно будете впевненими, що після ремонту деталь прослужить довго й без неприємних сюрпризів.