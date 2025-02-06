Революція у світі шрифтів! Creative Fabrica анонсувала генератор шрифтів на базі ШІ

Світ дизайну шрифтів зміниться назавжди. Creative Fabrica, провідна цифрова платформа для творчих професіоналів, презентує інноваційний ШІ генератор шрифтів – інструмент, що створює повноцінні шрифти за лічені секунди.

Забудьте про довгі години роботи над кожною літерою. Більше не доведеться обирати шрифти, які лише частково відповідають вашому баченню. Тепер дизайнери, маркетологи, викладачі та ентузіасти зможуть генерувати та експортувати унікальні, професійні шрифти буквально в кілька кліків.

Нова ера створення шрифтів для дизайнерів

Протягом століть шрифтовий дизайн був основою візуальної комунікації, однак створення унікальних гарнітур залишалося складним та тривалим процесом. Завдяки новому інструменту від Creative Fabrica цей процес стане миттєвим, доступним і максимально гнучким.

Цей інструмент працюватиме на основі передових генеративних моделей, які не просто копіюють наявні шрифти, а створюють абсолютно нові. Після генерації система автоматично доопрацьовуватиме літери та перетворюватиме їх на готові до використання шрифти.

Генератор шрифтів на базі ШІ – це не просто ще один інструмент для дизайну, а справжня революція у світі створення шрифтів. Завдяки йому користувачі зможуть:

Створювати унікальні шрифти миттєво – Генерувати повноцінні гарнітури за секунди з чітко визначеною вагою, стилем і знаками.

Редагувати без обмежень – Тонке налаштування кожної деталі: від класичних антикв до сміливих геометричних гротесків.

Подолати технічні бар’єри – Інтуїтивний інтерфейс зробить професійне створення шрифтів доступним навіть для новачків.

⚡ Легко інтегрувати – Генеровані шрифти легко інтегруються у цифрових проєктах завдяки експорту у форматі TTF.

Інновація у мистецтві дизайну шрифтів

"Запускаючи Studio AI Font Generator, ми не просто створюємо нові шрифти – ми змінюємо сам підхід до роботи з ними", – зазначив CEO Creative Fabrica Ромі Гілленаар. – "Цей інструмент відкриє нові можливості для дизайнерів та творчих людей, даючи їм свободу виражати власний стиль без обмежень у часі чи навичках".

Раніше дизайн шрифтів був привілеєм вузькопрофільних спеціалістів, які витрачали багато часу на створення кожної літери вручну. Відтепер кожен зможе скористатися можливостями штучного інтелекту для створення персоналізованих, високоякісних шрифтів.

Не втрачайте шанс стати частиною цієї революції у світі шрифтів! Наступне покоління шрифтового дизайну вже тут – чи готові ви бути серед лідерів змін?

Реєструйтеся вже зараз та першими випробуйте можливості AI-генерації шрифтів:

https://www.creativefabrica.com/tools/font-generator/

Про Creative Fabrica

Creative Fabrica була заснована у 2016 році та перетворилася на глобальний маркетплейс, де мільйони креаторів знаходять натхнення та необхідні ресурси. Компанія орієнтується на якість, доступність та інновації, пропонуючи широкий вибір шрифтів, графіки та освітнього контенту для дизайнерів будь-якого рівня.

Контакти для преси та медіа

Анастасія Парьоха

+31 629 375 879

anastasiia@creativefabrica.com

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