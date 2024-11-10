Щонайменше 10 "Шахедів" зафіксовано в нічному небі Білорусі: куди летіли

У ніч на 10 листопада під час російської атаки на Україну щонайменше 10 дронів-камікадзе типу "Shahed" порушили повітряний простір Білорусі. Вони перетинали кордон, залітали повторно та поверталися до Росії через білоруську територію.

Як повідомляє моніторинговий Telegram-канал "Беларускі Гаюн", щонайменше три безпілотники зникли на території Білорусі.

За даними спільноти, дрони проходили через "білоруський коридор" Славутич-Прип'ять, залітали з Чорнобиля та Лоєва, досягаючи Мозирського району. Перший "Шахед" перетнув українсько-білоруський кордон о 00:06 10 листопада, рухаючись у напрямку населеного пункту Комарин. Наступні дрони залетіли до Білорусі о 00:22, 00:44, 00:59, 01:01, 01:40, 02:09, 02:17 та 03:00.

Приблизний маршрут "Шахедів" у Білорусі / Фото: Telegram

"Частина "шахедів", які заходили до "білоруського коридору", пізніше розгорталися над Білоруссю і летіли у зворотному напрямку. Так один із дронів повернувся на Чернігівщину, повторно залетів до Білорусі вже в Гомельському районі і звідти пішов на Росію", – заявили у спільноті.

Водночас моніторингова спільнота "Беларускі Гаюн" повідомила, що минулої ночі над територією Білорусі безслідно зникли щонайменше три дрони-камікадзе "Шахед". Перший зник близько 00:51 поблизу Брагіна, другий о 01:57 у Мозирському районі, а третій о 02:09 в Єльському районі.

Загалом за даними Повітряних Сил ЗСУ, за ніч до Білорусі, Молдови та РФ полетіли 10 БПЛА. Авіація не піднімалася.

Нагадаємо, що у Молдові виявили черговий дрон. Правоохоронці й спецслужби встановлюють обставини інциденту.