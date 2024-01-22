Сервіс комплексного розв’язання проблем з технікою — Wow-Service

Зручний та доступний спосіб уникнути проблем, які виникають при поломці техніки. Wow-Сервіс — комплексне рішення для швидкого ремонту електронних пристроїв всіх категорій.

Техніка виходить з ладу завжди непередбачувано. Але звичайні сервіси ремонту часто не в змозі розв’язати проблему настільки швидко, наскільки це потрібно. До того ж власникам пристроїв доводиться нести незаплановані витрати, марнувати час на очікування потрібних деталей та самих робіт.

Wow-Service — це комплекс послуг нового рівня. З ним всі ці проблеми просто перестають існувати. Адже сам принцип роботи організований так, щоб ремонт техніки більше не був складною та витратною задачею. Сервіс створив власну систему надання послуг, яка виглядає так:

1. На сайті Wow-Service клієнт обирає тариф та купує підписку.

2. Коли ламається пристрій, власник заходить на сайт і оформлює звернення.

3. Сервіс організовує всі види робіт, необхідні для оперативного ремонту.

Так, вже протягом доби після оформлення звернення штатний майстер виїжджає за адресою клієнта. Він проводить діагностику несправностей. Після цього сервіс замовляє оригінальні комплектуючі, які потрібні для ремонту. Майстер усуває проблему, виконуючи необхідні роботи. По завершенню клієнт отримує гарантію в 3 місяці на всі надані послуги.

Процес проходить так, як зручно і потрібно замовнику.

Ще одна перевага Wow-Service в тому, що стати клієнтом можна вже по факту поломки техніки. Коли з’явилась проблема, достатньо зайти на сайт та оформити підписку. Всі процеси, необхідні для ремонту, будуть запущені одразу.

На сайті доступно декілька варіантів тарифів. Вони відрізняються між собою, перш за все, кількістю техніки, яку сервіс гарантує відремонтувати у випадку несправності.

Для підключення послуги та виїзду майстра при першій необхідності достатньо:

1. Обрати один з тарифів.

2. Вказати контактні дані та адресу.

3. Описати проблему на сайті.

4. Оплатити тариф.

Процес займає не більше 5 хвилин.

Wow-Сервіс спеціалізується на ремонті найрізноманітніших видів техніки. З ним можна полагодити як смартфон чи ноутбук, так і пральну машину чи, наприклад, електроінструменти, принтер. Компанія ремонтує і інші, менш поширені види пристроїв: медичне обладнання, садову техніку, електротранспорт, квадрокоптери і дрони. Досвід штатних майстрів в понад 15 років роботи дозволяє розв’язувати навіть складні та незвичайні проблеми.

Кожен клієнт Wow-Service може отримати додаткові бонуси та подарунки. Вони передбачені, наприклад, за рекомендацію сайту друзям та знайомим. Існує й інший спосіб отримати додаткову вигоду при користуванні сервісу. Оформлення підписки на рік дозволяє зекономити 30%, порівняно з щомісячною оплатою.

Почніть користуватись перевагами Wow-Service вже сьогодні. Заходьте на сайт та передплачуйте тарифний план. З послугами нового рівня від Wow-Сервіс ви можете завжди бути спокійним за свою техніку.