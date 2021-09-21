Шарм, загадковість і затишок: 8 парфумерних новинок для осені 2021 року Пресреліз

Шарм, загадковість і затишок: 8 парфумерних новинок для осені 2021 року Пресреліз

"Осінь пахне шоколадом і мріями" - написав би поет.

А статистика парфумерних магазинів, таких як "Парфюмс", стверджує: цю пору року пахне солодкими сезонними фруктами, ніжними квітами, шкірою, деревиною, ваніллю і бобами тонка. З настанням холодів на вершини рейтингів злітають густі і щільні насичені аромати, в які хочеться закутатися, як в теплий в'язаний шарф - гурманські, східні, з довгим шлейфом і красивим післясмаком.

Яскраві новинки для вашої осені

У цьому сезоні провідні парфумери підготували багато цікавого як в люксової, так і в нишевой категоріях.

Oriana від Parfums de Marly

Гіпнотично солодкий, привабливий і жіночний парфум - нарізка свіжих цитрусових і фруктів під збитими вершками і маршмеллоу. Ніби жувальна гумка - яскрава, соковита, миттєво піднімає настрій.

Black Opium Extreme від Yves Saint Laurent

Для всіх, хто вважає осінь часом гіркої кави і насиченого чорного шоколаду. Цей аромат - міцний еспрессо з трьома ложечками цукру, солодкий какао, квіти жасмину і апельсина, пачулі і ваніль. Густий, смачний, яскравий і прекрасний.

Ombre Leather Parfum від Tom Ford

Чи можна уявити собі поєднання свіжого листя фіалки і натуральної шкіри, розігрітій на сонці? Ні, це варто спробувати наживо! Новинка поєднує в собі кедр, корінь ірису, жасмин, деревні ноти і тютюн. Парфуми вийшов зігріваючий, що запам'ятовується, з довгим іскристим шлейфом.

Idole Aura від Lancome

Густе солодке рожеве варення, присипане великими кристалами солі - небанальне поєднання стане яскравим акцентом і вдалим завершенням образу. А ще в базі аромату - запашний жасмин, об'ємна пухнаста ваніль і довгограючий мускус.

Twilly Eau Ginger від Hermes

Імбирний чай для імунітету? Імбирний парфум для душі! Жіночна новинка шикарно грає нотами ніжного розпустилася півонії, гострого вибухового імбиру, цукру і кедрової хвої. Хто взагалі сказав, що освіжаючі парфуми не для осені?

Euphoria Intense від Calvin Klein

Класичний фруктовий шипр - всього три ноти дарують яскраве звучання цього особливому парфуму. Чорна смородина, орхідея і пачулі об'єдналися, щоб створити насичене ягідне варення, жіночне, солодке, але не нудотний, що грає і переливається в повітрі.

Ralph's Club від Ralph Lauren

Цей аромат неначе створений для закритого чоловічого клубу. Він елегантний, діловий, бездоганно стильний, і при цьому доречний в будь-якій ситуації. Мускатний шавлія, ніжна лаванда, кедрова хвоя і сухий ветивер - шикарне фужерні поєднання.

Terra di Gioia від Giorgio Armani

Осінь без мигдалю? Неможливо! Аромат поєднує в собі солодкі мигдальні кісточки і квіти, білосніжний жасмин і насичену грушевий м'якоть, мандарин з бергамотом і деревну молекулу amberwood в базі. Вершковий, що обволікає, ніжний і дуже комфортний.

При виборі туалетної води або духів парфумери радять орієнтуватися на свої смаки і емоції, а не тільки на модні тренди. Зрештою, ніхто не забороняє носити восени прохолодні, освіжаючі, цитрусові парфуми або аромати з запахом літа, сонця і морської солі. Різноманітність варіантів дозволить підібрати ідеальний невидимий аксесуар.

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