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Спека не парить: 3 головні проблеми шкіри влітку та їхні рішення

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Спека не парить: 3 головні проблеми шкіри влітку та їхні рішення

Взимку шкіра лущиться від холоду, навесні червоніє від вітру та вогкості.

Чекаєш літа, щоб позбутися усього цього нарешті... Але ні! Влітку на нас звалюються нові неприємності. Розберемося, як все-таки уникнути жирного блиску, небажаної пігментації та подружитися із санскрінами раз і назавжди.

Проблема: жирність

У спеку багато хто помічає жирний блиск у Т-зоні. Все тому що комбінована шкіра - одна із найбільш поширених. А підвищення температури активізує сальні залози, які й так працюють на півтори ставки у власниць змішаного типу. Сюди додамо піт, міський пил і бруд. У підсумку маємо те що маємо.

Рішення: очищення

Щоб запобігти жирності шкіри, вмивайтеся з делікатним засобом щодня вранці та ввечері. Підберіть продукт для свого типу і прислухайтеся до відчуттів. Після використання не повинно бути стягнутості або, навпаки, відчуття забрудненості. Якщо пілінг, то тільки делікатний, а краще і зовсім утриматися влітку від самостійного застосування засобів із кислотами. Довіртеся косметологу або відкладіть процедуру до осені.

Проблема: висипання

Хибна думка - відмовитися від зволоження, якщо шкіра виглядає надмірно жирною та схильною до висипань. Розвіюємо міф: будь-який тип потребує догляду цілий рік, просто підібрати його потрібно з розумом. А краще з фахівцем.

Рішення: правильний догляд

Легкі некомедогенні текстури, як-от гелі, флюїди та емульсії, - ідеальний варіант. Не забувайте також про освіжаючі та охолоджувальні маски, їхнє застосування особливо приємне в такі спекотні дні. Гіалурономісткі креми потрібно наносити в останню чергу, щоб молекули гіалурону змогли «запечатати» вологу всередині дерми. А ще на допомогу прийдуть зволожувальні місти, термальна або квіткова вода. Вони підтримають баланс протягом дня.

Проблема: фотостаріння

Підійшли до болючої теми для всіх косметологів - санскріни. Як би голосно і часто вони не говорили про їхню користь і обов'язкове застосування, користуються SPF-кремами далеко не всі. І дуже даремно. Шкіра влітку активно працює, виділяючи себум, запускаючи потовиділення для нашого охолодження, а тут ще й палюче сонце на додачу. УФ-промені дуже травматичні, викликають старіння епідермісу, зневоднення, поглиблення мімічних ліній, вікові пігментні плями тощо. Правда страшно?

Рішення: захист

Нанесення сонцезахисного засобу вбереже покрив від таких неприємностей. Зараз б'юті-бренди пропонують різноманітні креми з чудовим захистом від UVA- і UVB-випромінювання одночасно. А якщо текстура здається занадто тяжкою для нанесення і відчувається важкою, то спрей - шикарний варіант. Наносьте на макіяж і оновлюйте за потребою.

І головна порада

На якому б догляді ви не зупинили свій вибір, завжди купуйте засоби в перевірених магазинах. Тільки тоді очікуваний результат буде досягнутий. Наприклад, на сайті PARFUMS представлена тільки оригінальна продукція від всесвітньо відомих компаній.

Приділіть своїй шкірі всього пару хвилин, і вона вас приємно здивує красою та здоров'ям!

Дата публікації
Перегляди
94
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