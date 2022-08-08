Стильні бездротові навушники

Ідея створити бездротові навушники з'явилася тоді, коли треба було звільнити людину від непотрібних проводів. Адже погодьтеся, що було зовсім незручно зберігати навушники з проводами в кишені, адже провід як на зло постійно заплутувався. І перед тим, як почати прослуховування музики, необхідно було впоратися з ребусом з розплутування дроту. Тому не дивно, що вони користуються великою популярністю. На сьогоднішній день асортимент навушників дуже великий, що не досвідченому користувачеві дуже легко заплутатися в ньому. Тому ми вирішили допомогти вам розібратися в цій ситуації та розповісти вам конкретно про бездротові.

Технічні характеристики бездротових навушників

Сказати що навушники можуть бути різними, здасться банально, але це дійсність, і мова зовсім не про те, що вони бувають з проводами або без, мова про їх технічні характеристики:

Радіо навушники - до комплекту цих навушників входить спеціальний передавач, і звук так, як на радіо.

Блютуз - такі моделі взаємодіють із гаджетами в яких є блютуз. Купуючи навушники, необхідно враховувати кодек, адже саме від нього залежить звучання. Найпоширеніший на сьогодні це artX.

IR – їхній принцип роботи відбувається за допомогою інфрачервоних діодів. Радіус сигналу в них обмежений.

Також навушники по форм-фактору бувають: