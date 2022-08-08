Стильні бездротові навушники

На сьогоднішній день навушники мають великий попит.
Ідея створити бездротові навушники з'явилася тоді, коли треба було звільнити людину від непотрібних проводів. Адже погодьтеся, що було зовсім незручно зберігати навушники з проводами в кишені, адже провід як на зло постійно заплутувався. І перед тим, як почати прослуховування музики, необхідно було впоратися з ребусом з розплутування дроту. Тому не дивно, що вони користуються великою популярністю. На сьогоднішній день асортимент навушників дуже великий, що не досвідченому користувачеві дуже легко заплутатися в ньому. Тому ми вирішили допомогти вам розібратися в цій ситуації та розповісти вам конкретно про бездротові.
Технічні характеристики бездротових навушників
Сказати що навушники можуть бути різними, здасться банально, але це дійсність, і мова зовсім не про те, що вони бувають з проводами або без, мова про їх технічні характеристики:
- Радіо навушники - до комплекту цих навушників входить спеціальний передавач, і звук так, як на радіо.
- Блютуз - такі моделі взаємодіють із гаджетами в яких є блютуз. Купуючи навушники, необхідно враховувати кодек, адже саме від нього залежить звучання. Найпоширеніший на сьогодні це artX.
- IR – їхній принцип роботи відбувається за допомогою інфрачервоних діодів. Радіус сигналу в них обмежений.
Також навушники по форм-фактору бувають:
- Вакуумні – вони вставляються всередину вушної раковини. Самі по собі вони невеликі та тримаються за рахунок амбушюр із силікону чи іншого матеріалу. Ці навушники універсальні, підходять для занять спортом. У них чудова шумоізоляція та гарні баси. Ці моделі добре використовувати в шумних приміщеннях, наприклад, у швейних цехах, а ось переходячи дорогу їх краще зняти.
- Вкладиші – їх ще називають крапельки та таблетки. Ці навушники просто вкладаються у вухо. AirPods, найпопулярніша модель. У них відмінне звучання, зручність та комфорт у використанні. Дозволяють чути навколишні звуки.
- Повнорозмірні – ці навушники з обхватом голови повністю закривають вуха, вони підходять як для дому, так і поїздок за місто.
- Накладні – вони накладаються на вуха, а не охоплюють притискаючи їх до голови. Але вони мають один мінус, за рахунок сили притиску вуха дуже швидко втомлюються.
- TWS – найпопулярніший сегмент, оскільки ці моделі дуже компактні. Якщо необхідно їх можна скласти в спеціальний корпус – чохол, та прибрати у сумочку чи кишеню.