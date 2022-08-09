Стійкі та ароматні жіночі парфуми

Духи – це гармонія душі. З їхньою допомогою можна дізнатися про людину практично все, її риси характеру, смаки, інтереси. Жіночі парфуми треба розглядати разом із макіяжем, одягом та зачіскою, навіть якщо розглядати аромат окремо, він все одно розповість дуже багато.
Наш нюх відіграє важливу роль при виборі партнера, адже ми звертаємо увагу не лише на зовнішній вигляд та харизму, а й приваблює якийсь особливий запах парфуму, який легко можна замовити на сайті https://parfumcity.com.ua/ua/catalog/zhenskie-duhi. Адже ми пізнаємо світ за допомогою почуттів, зору, слуху, дотику, а й нюху, адже саме він відіграє важливу роль у нашому житті. Якщо жінки не користуються парфумерією, то вони самовпевнені. Адже правильно підібраний аромат залишає шлейф, який створює її образ, і він грає далеко не останню роль, а першу. Аромати можуть не тільки охарактеризувати людину, а й навіяти спогади з життя, перше побачення, випускний або запах свіжої трави, який переносить нас у дитинство.
Жіночі парфуми та їхня класифікація
Парфумерія має свою класифікацію ароматів. Щоб не загубитися у виборі парфуму, які знаходяться на полицях магазину і прийняти правильне рішення, давайте розберемося які вони бувають і в чому їхня відмінність:
- Квіткові - має ніжний запах. Основним складовим компонентом будуть звичайно квіти, нотою однієї квітки або цілого букета. Цей аромат дуже різноманітний за рахунок альдегіду та акватичним, фруктовим ноткам.
- Амбровий - спокійний і теплий аромат пудру, де головні складові спеції, амбра, сандал, мускус. Цей аромат можна віднести до вечірніх (зимових).
- Деревні – вони схожі на шипрові. Головним компонентом вважаються сандал та кедр. До них приєднуються нотки цитрусу та ванілі.
- Фужерні – до складу входять нотки бергамоту, моху, лаванди у поєднанні з нотками дерева.
- Шкіряні - це парфум досить незвичайний. Він створюється за допомогою натуральних та штучних компонентів. Дьоготь берези імітує запах диму, шкіри, аромат замші імітується за допомогою ванілі. До них зазвичай приєднуються квіткові нотки.
- Шипрові - дуже насичений парфум. У них входять компоненти пачулі, ладан, дубового моху та бергамоту. До них приєднуються гіркота дерева та зелень. Незважаючи на свої нотки, він має чистий і свіжий аромат. Ця лінійка відрізняється чуттєвістю та стійкістю. Вони рідко бувають суто шипрові, в основному до них приєднуються фруктові, зелені та квіткові нотки.
- Цитрусові - ці аромати сповнені заряду бадьорості та енергії. Їх компонентами є всі цитрусові, виробляються на основі ефірних масел