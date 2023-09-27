Топ 3 причини розмістити статтю

Для покращення видимості сайту в пошукових системах за ключовими запитами активно використовуються вічні посилання. Вічні посилання є статтями з постійними посиланнями, які зберігаються на донорському сайті назавжди.

Однак статті мають не лише здатність підвищувати ранжування, вони також надають безліч інших привабливих можливостей. У цій статті докладно розглянуто основні вигоди та чому розмістити статтю потрібно вже сьогодні.

Поліпшення seo позицій

З вміло впровадженими ключовими словами в текст і ретельно підібраним анкором, стаття може приємно здивувати результатами в пошуковій видачі. Що ж приємного у цьому? Органічний трафік - він безкоштовний і довгостроковий, хоча слово "безкоштовний" тут, звичайно, відносно, адже для досягнення результатів доводиться вкласти багато зусиль та ресурсів. Тим не менш, ці зусилля варті того. Більш того, з кожним днем ​​все більше користувачів нехтують рекламними оголошеннями та все більше покладаються на результати пошукових систем.

Збільшення трафіку на сайт

Посилання, розміщене у статті, не тільки сприяє покращенню рейтингу вашого сайту у пошуковій видачі, але й залученню потенційних клієнтів на ваш ресурс. Як це працює? Якщо ваша стаття зацікавить читача, тобто ймовірність, що вона потрапить у рекомендації і почне залучати трафік прямо до вашого сайту, що позитивно позначиться на вашому проекті.

Підвищення авторитетності

Коли про ваш проект вийде стаття у популярному ЗМІ, то в результаті ви підвищите довіру до вашої компанії.З регулярним розміщенням статей ви зможете підтримувати активну онлайн-присутність. Ваш проект буде безперервно перебувати у центрі уваги, що безсумнівно вплине на рівень трафіку та збільшить продажі.

Де розмістити статтю?

Що стосується вибору місця для розміщення, варіантів безліч, і пошук потрібного майданчика – це окремий об'ємний процес. Для спрощення цього завдання багато хто звертається до бірж посилань, наприклад, таких як on-news.net. У каталозі ON News представлено понад 1000 українських новинних сайтів, кожен з яких має докладний опис технічних вимог до матеріалів та статистичної інформації. Все це доступно в одному місці – швидко та ефективно.

ON-News.net – ваша біржа розміщення статей.