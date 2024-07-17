ТОП-5 кращих диджитал-агентств України 2024

Редакція агентства HTTP зібрала головну інформацію про лідерів діджитал-маркетингу України, які допомагають українським підприємцям в онлайн-просуванні та задають нові стандарти ефективності в галузі: 1. Netpeak 2. Promodo 3. HighwayToToP. 4. Penguin Team 5. Webpromo

1. NETPEAK

Netpeak — одне з найкрупніших діджитал-агентств у Східній Європі, яке працює на ринку з 2006 року. Наразі має понад 4000 кейсів, черед яких проєкти для Vodafone Ukraine, OLX, EVA, Uklon та багатьох інших.

Агентство отримало 61 нагороду за участь у міжнародних рейтингах. Входить в ТОП кращих агентств за версією CMS Magazine, Award.kz, Sape, ratingruneta.ru, forbes.bg, DOU та всеукраїнської рекламної коаліції.

Netpeak відоме як організатор освітніх конференцій 8P, Online Advertising, SaaS Nation та інших. Також агентство створює власні маркетингові продукти для фахівців, такі як Serpstat та Ringostat.

Напрямки послуг:

SEO, SERM, SMM, email-маркетинг, чат-боти, монетизація реклами, просування Telegram-каналів.

PPC, таргетована реклама, Programmatic & Video, Link building, B2B лідогенерація.

Mobile App Marketing.

Налаштування аналітики.

Просування в маркетплейсах Etsy, Amazon, Ebay.

Консалтинг.

2. PROMODO

Promodo — діджитал-агентство, яке працює в напрямках performance, content та influence marketing. Входить у ТОП-3 діджитал-агентств за версією Clutch.co 2022.

З 2004 року Promodo реалізувало понад 2000 проєктів у 15-ти країнах світу. Серед клієнтів агентства такі компанії, як Comfy, Work.ua, Rozetka, Monobank та Eldorado.ua. Команда також працює над власними спецпроєктами, такими як центр освіти для діджитал-фахівців Promodo Academy та офлайн-простір Promodo Hub.

Напрямки послуг:

Стратегічний маркетинг.

Просування мобільних додатків.

Retention marketing.

Аналітика.

Контент-маркетинг.

SMM.

PPC.

Display ads.

UX/UI дизайн.

SEO.

TV ads.

HighwayToTop — міжнародне агентство діджитал-маркетингу повного циклу, мета якого — надати клієнтам більше продажів та досягнути чітко поставлених KPI. У 2022 році посіло 1 місце в рейтингу агентств інтернет-маркетингу за версією Ukrainian Business Award.

З 2014 року HighwayToTop реалізувало понад 750 проєктів у 12 країнах світу. З командою співпрацюють такі компанії, як «Медтехніка ортосалон», Apples.kz, Президент Зеленський, GIULIA, «Дверний Бум» та інші.

Напрямки послуг:

SEO.

PPC.

Таргетована реклама.

Google Shopping.

Контент-маркетинг.

Консалтинг.

Penguin Team — агентство інтернет-маркетингу, засноване у 2014 році. Співпрацює з локальним, національним та міжнародним бізнесом у 8 країнах світу. Позиціонує себе як гнучка агенція, яка вміє адаптуватися під різні ринки, аудиторію та менталітет.

Напрямки послуг:

РРС (реклама в Google, Facebook, Instagram та Amazon).

SEO (пошукова оптимізація).

Design for Ads (створення креативів для реклами)

5. Webpromo

Webpromo — агентство результативного інтернет-маркетингу, яке працює з 2008 року. Співпрацювала з понад 1500 клієнтами, 30 з яких представлені в TOП-100 Forbes UA.

WebPromo є членом асоціації IAB Ukraine. Веде активну освітню діяльність та розвиває власну Академію інтернет-маркетингу WebPromoExperts. У 2016 році потрапила в список кращих Digital-агентств ВРК, у 2020 — в ТОП-3 за версією Ringostat, 2021 — в ТОП-3 за версією IAB.

Напрямки послуг: