ТОВ "БРІОЛЕКС" – Успішна філософія бізнесу та шлях до перемоги у Національній премії "Вибір Країни" 2021!

В Україні клієнтоорієнтованість тільки набирає популярності. Однак це еволюційна щабель, без якої жоден бізнес не зможе обійтися. Особливо в умовах сьогодення, дуже гостро відчувається конкурентна боротьба. І виграти її зможуть тільки ті, хто крім якісного продукту будуть надавати якісний сервіс, хто буде готовий знайти спільну мову з будь-яким клієнтом, хто виявить до нього більше уважності, турботи і людяності, а також потішить результатом.

Саме такої філософії, що кожен клієнт – це, перш за все, добрий друг і близька по духу людина, а не "джерело отримання фінансового прибутку", дотримується компанія Бріолекс, яка успішно проваджує свою діяльність вже понад 14 років. З самого започаткування компанії client service контролюється і культивується засновниками компанії “Бріолекс” – Сахро Василем Васильовичем та його дружиною Русланою Миколаївною.

BRIOLEX – Надійний оптовий постачальник трендової фурнітури, елементів та матеріалів для рукоділля та декорування одягу безпосередньо з фабрик-виробників вже 14 років. В свій час вони стали першими серед постачальників в Західному регіоні, хто запропонував настільки великий асортимент елементів декорування, понад 10000 найменувань.

Протягом усіх років свого існування компанія “Бріолекс” розвивала свої можливості і активи в рамках спеціалізації, щоб стати ще краще для своїх клієнтів. І у 2021 році вона стала переможцем у Національній премії "Вибір Країни".

Як зазначають власники, ця нагорода стала водночас приємною та відповідальною, адже вона мотивує в майбутньому прикласти ще більше зусиль до масштабування високих результатів роботи не тільки за такими показниками, як чистий дохід, рентабельність активів, боргове навантаження, частка ринку, середній приріст за 3 роки, індекс фінансової стійкості та ринкової потужності, а й за визнанням партнерів, що з Бріолекс зручно та приємно працювати на всіх рівнях взаємодії.

Вже понад 14 років BRIOLEX рухається вперед, зберігаючи активні темпи зростання.

Вести відкрито бізнес, розвиватися і продовжувати будувати міцні партнерські відносини, які засновані на чесності, повазі, довірі – основна місія компанії.

Найголовніше правило в роботі – вміти слухати і чути. Це допомагає зрозуміти потреби клієнта і запропонувати йому саме те, чого він потребує.

В компанії не сподіваються на "одноразову вигоду" – надприбуток від одного замовлення. У фокусі інтересів – довгострокова, взаємовигідна і плідна взаємодія.

На формування і збереження саме цих критеріїв розвитку компанії власники інвестують свій час та направляють всі інші ресурси. Роблять все можливе, щоб почути клієнта, виявити потребу та запропонувати якісний і трендовий товар, який розширить його асортимент продукції і збільшить прибутки.

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