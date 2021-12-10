Товари та послуги №1 у 2021. "Вибір року" в Україні оголосив переможців

Міжнародний фестиваль-конкурс "Вибір року" в Україні оголосив результати щорічного маркетингового дослідження споживчих уподобань. Проект має на меті інформувати українців про товари та послуги, які здобули статус №1 на ринку у 2021 році, а також просуває кращі бренди країни.
Переможці отримали авторитетну нагороду ― медаль "Вибір року", яка є атрибутом товарів №1 в Україні. Відзнака допомагає привернути увагу споживача біля полиці у місцях продажу та мережі. Так, 86,2% опитаних впізнають медаль, за даними Ipsos Ukraine, фахівця з дослідження світових ринків та громадської думки.
Методика визначення товарів та послуг №1 розроблена компанією Fеstivals International (США) і дає комплексну оцінку позиції товару, послуги та компанії-виробника на ринку.
Серед основних пріоритетів організаторів фестивалю-конкурсу – полегшити життя покупцеві та спростити вибір у момент "кульмінації" – біля полиці у супермаркеті, торговому центрі чи у інтернет-магазині, коли за увагу споживача конкурують десятки і навіть сотні товарних позицій.
Переможці міжнародного фестивалю-конкурсу "Вибір року" 2021:
- Мережа центрів лазерної епіляції та косметології року – Лазерхауз
- Національна мережа торговельних центрів – Епіцентр
- Змішувач року – hansgrohe
- Сервіс та обслуговування року у торговельних мережах (супермаркети/гіпермаркети) – AШАН
- Онлайн кредитування року – Moneyveo
- Виробник року хлібобулочних виробів – КИЇВХЛІБ
- Система інсталяції року – GROHE
- Виробник шкільних та офісних дощок року – UKRBOARDS
- Світлодіодне освітлення року – Videx
- Небулайзер року – Gamma
- Тонометр року – Gamma
- Майонез року – Королівський смак
- Твердий сир року – КОМО
- Телевізор року економ-класу – KIVI
- Пральна машина року – LG Electronics
- Холодильник року – LG Electronics
- Житловий комплекс року курортного типу в передмісті Києва – Уютний Квартал
- М'ясорубка року – Tefal
- Електрогриль року – Tefal
- Мультиварка року – Tefal
- Прибиральна техніка року – Kärcher
- Садова техніка року – Kärcher
- Девелоперська компанія року в передмісті Києва – Будівельна група "Синергія"
- Девелоперська компанія року в місті Києві – ENSO
- Житловий комплекс року бізнес-класу в передмісті Києва – Krona Park II
- Гель-лаки для нігтів та засоби для манікюру року – Kodi Professional
- Шкільні рюкзаки та ранці року – Kite
- Дієтичні добавки року – Herbalife Nutrition
- Програма року для корекції та зниження маси тіла – Herbalife Nutrition
- Мережа магазинів одягу для жінок (вітчизняне виробництво) – VOVK
- Системи безпеки року – AJAX
- Медичні рукавички року – MedTouch
- Назальний спрей року на основі морської води – Хьюмер
- Венотонік року (в таблетках) – Детралекс
- Мережа барбершопів року – ЦирюльникЪ
- Косметика для догляду за обличчям – Mary Kay
- Магазин року краси та здоров'я – EVA
- Корм для котів (українське виробництво у сегменті "стандарт") – Мяу!
- Корм для собак (українське виробництво у сегменті "стандарт") – Гав!
- Інтернет-магазин товарів для немовлят – Pampik
- Витяжка року – Pyramida
- Автобусні тури року – Аккорд-тур
- Маркетплейс модного одягу, взуття та аксесуарів – Lamoda.ua
- Мережа аптек року – Аптека АНЦ
- Розважальний центр року для дітей – GALAXY Blockbuster Mall
- Дитячі підгузки від українського виробника – Bambik
- Виробник профільних систем для металопластикових вікон та дверей – Rehau
- Мережа бутиків натуральної косметики – Yves Rocher
- Шоколад року – Millennium
- Паперові вироби року – Selpak
Наталія Кравченко, директор ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КИЇВХЛІБ":
В Україні відбувалося і відбувається нині чимало різноманітних конкурсів. Однак лише "Вибір року" став не лише традиційним, але й наймасштабнішим та найпрестижнішим в нашій державі. Це своєрідний індекс високої якості продукції, помножений на професіоналізм тих, хто розвиває бізнес в Україні. Безумовно участь у такому конкурсі дає змогу виробникам в черговий раз заявити про себе і розповісти про свою продукцію, а також вкотре перевірити ефективність стратегії розвитку та маркетингу свого бренду. У нас прекрасна команда, у нас суперпрофесійні пекарі та технологи, вмотивовані на результат комерційна команда та маркетологи.
Дмитро Баранов, маркетинг-менеджер hansgrohe Ukraine:
Наша команда пишається перемогою та нашими продуктами. Змішувачі для ванної кімнати від hansgrohe пропонують споживачу не лише відзначений нагородами дизайн. Ви користуєтеся продукцією, яка відповідає найвищим вимогам до якості та зручності керування. Наявність відзнаки полегшить вибір кінцевому споживачу та повністю переконає його в тому, що він обирає справді якісний продукт.
"Вибір року" в Україні ― одна з найпрестижніших нагород у сфері бізнесу, що існує на ринку понад 20 років, а медаль "Вибір року" – безпомилковий орієнтир для споживачів у питанні покупок та розуміння якості продукту чи послуги.
Спробувати свої сили у змаганні за першість на ринку можна, заповнивши заявку на участь в національному опитуванні споживчих вподобань.