У Києві відбудеться презентація Мобільного хірургічно-стабілізаційного пункту Keep Life: деталі

Keep Life слугуватиме медикам для стабілізації хворих та поранених.

10.11.2023 з 10:00 до 17:00 у Києві, Національному музеї історії України у другій світовій війні, (монумент “Батьківщина-мати”) відбудеться презентація Мобільного хірургічно-стабілізаційного пункту Keep Life.

Прес-конференція о 13:00.

Коли кожна хвилина може коштувати життя, ми не маємо права гаяти час, забезпечення всієї оборонної лінії України сучасними пунктами невідкладної допомоги - це тисячі врятованих життів!

Умови роботи українських медиків сьогодні:

навмисно зруйновані агресором локальні медичні заклади;

пошкоджені шляхи і тривала евакуація;

робота під обстрілами;

відсутність санітарних умов у власноруч облаштованих пунктах (палатках, закинутих будинках);

складні умови в зимовий період і блекаут;

нестача сучасного профільного медобладнання.

Keep Life слугуватиме медикам для стабілізації хворих та поранених, в тому числі виконання хірургічних операцій підвищеної складності безпосередньо поблизу місць ураження або настання клінічного випадку.

Перший стабілізаційний пункт було передано нашим Благодійним Фондом “ім. Бориса Возницького” медикам Запорізької області в грудні 2022-го, і він вже успішно зарекомендував себе, як найкращий серед існуючих на той момент українських аналогів.

Після чисельних консультацій і тестувань, розробникам Keep Life було поставлено ряд задач та вимог: невеликі зовнішні габарити, збільшена внутрішня робоча площа, покращені умови мобільності, автономності та енергозберігання.

Отже, розробка Keep Life володіє наступними перевагами:

Мінімальні зовнішні габарити (модуль 7,2*2,5*2,4м, закріплений на платформі 10-тонного транспортного засобу);

Розсувний на обидва боки модуль (робоча площа збільшується на 8 кв м, швидкість розгортання - 5хв, доступно до виконання 1 особою);

Швидка підготовка до прийому пацієнтів (в теплу пору року - практично миттєво, взимку - повне прогрівання приточно-витяжною системою здійснюється до 15хв та зберігається завдяки ефективному утепленню);

Оперативна передислокація та хороша прохідність по бездоріжжю (за рахунок прорахованої жорсткості крил, стабілізаційний пункт може терміново переміщуватись навіть у розгорнутому стані);

Дотримання санітарних умов (внутрішні поверхні виконані з пластику/нержавіючої сталі, що дозволяє миття під напором та санобробку);

Тривала автономність досягається завдяки 16-КВт генератору, резервним водяним баком на 650л, додатковим паливним баком на 360л, акумулятором ДБЖ.

Сучасне медичне оснащення: апарат штучної вентиляції, кисневий концентратор, мультипараметричний монітор, електрохірургічний апарат, дефібрилятор, стерилізатор, УЗД та ін., які дозволяють приймати одночасно 2ох пацієнтів (за потреби Keep Life матиме пропускну здатність до 60 ос. протягом доби).

матиме пропускну здатність до 60 ос. протягом доби). Відносно невисока вартість готового мобільного пункту в порівнянні з іноземними та українськими аналогами (залежить від наповнення - хірургія може бути змінена на стоматологію, гінекологію, лабораторію тощо, залежно від потреб).