У Києві відбудеться презентація Мобільного хірургічно-стабілізаційного пункту Keep Life: деталі

10.11.2023 з 10:00 до 17:00 у Києві, Національному музеї історії України у другій світовій війні, (монумент “Батьківщина-мати”) відбудеться презентація Мобільного хірургічно-стабілізаційного пункту Keep Life.

Прес-конференція о 13:00.

Коли кожна хвилина може коштувати життя, ми не маємо права гаяти час, забезпечення всієї оборонної лінії України сучасними пунктами невідкладної допомоги - це тисячі врятованих життів!

Умови роботи українських медиків сьогодні:

Keep Life слугуватиме медикам для стабілізації хворих та поранених, в тому числі виконання хірургічних операцій підвищеної складності безпосередньо поблизу місць ураження або настання клінічного випадку.

Перший стабілізаційний пункт було передано нашим Благодійним Фондом “ім. Бориса Возницького” медикам Запорізької області в грудні 2022-го, і він вже успішно зарекомендував себе, як найкращий серед існуючих на той момент українських аналогів.

Після чисельних консультацій і тестувань, розробникам Keep Life було поставлено ряд задач та вимог: невеликі зовнішні габарити, збільшена внутрішня робоча площа, покращені умови мобільності, автономності та енергозберігання.

Отже, розробка Keep Life володіє наступними перевагами:

В наших планах - серійне виробництво Keep Life та охоплення якомога ширшої площі серед зон ризику.

Опис розробки на сайті https://keeplife.cfbvoznytskyy.org/.

Проєкт здійснено за фінансування іноземних партнерів: Tyingvines USA, ICROSS Canada, Walk with me, Shipping Compassion Around the World, Diamondback Energy. Також долучились українські благодійники - БФ “Леруа Мерлен Солідарність”, Екстрім ЛТД, телеграм-канал “Мемарня” та інші.

Тож закликаємо всіх, хто готовий долучатись (технічно, фінансово, медійно) до проекту, реєструватись тут: http://surl.li/momqc

Організаційні питання щодо участі в презентації - менеджер Альбіна Брилліантова +380677227518.

