У Києві відбулося урочисте відкриття кінофестивалю "Голокост. Ми пам'ятаємо"

В столичному кінотеатрі "KINOMAN" у вівторок, 5 жовтня, відбулася урочиста церемонія відкриття Фестивалю художніх фільмів "Голокост. Ми пам’ятаємо!", котрий присвячений 80-тим роковинам трагедії Бабиного Яру.

Протягом 5-7 жовтня у рамках фестивалю були показані фільми, присвячені темі пам’яті геноциду євреїв у часи Другої світової війни. Кінофестиваль відкрита стрічка режисерки Кароліни Лінк "Як Гітлер вкрав рожевого кролика".

У заході взяли участь високопосадові особи України, Держави Ізраїль.

Організатором кінофестивалю виступив Почесний консул Держави Ізраїль у Західному регіоні України Олег Вишняков спільно з Єврейською конфедерацією України та Євроазіатським єврейським конгресом.

"Ми усі тут зібрались, бо нас об’єднує одне - пам’ять про людей, котрі загинули. Пам’ять того, що ті жахливі події не повинні повторитися. Нам дуже важливо розуміти минуле, проводити паралелі, адже без минулого немає й майбутнього. Нам дуже важливо передати цю пам’ять про Голокост своїм дітям та онукам. На жаль, сучасна молодь дуже мало про це знає. Я вважаю, що нам усім разом слід подумати, що ми можемо зробити, щоб ця трагедія ніколи знову не повторилася", - заявив Вишняков.

У свою чергу, депутат ізраїльського Кнесету та голова групи дружби Ізраїль-Україна Євгеній Сова підкреслив, що тяжке минуле безумовно буде нас усіх супроводжувати дуже довго, але Ізраїль сьогодні ніколи не допустить, щоб Голокост повторився.

Бабій Яр із покоління в покоління переходять генетичним болем єврейського народу та усього світу.

"Нас вбивали, нас розстрілювали, а світ мовчав. Ми йшли на смерть не віря в це. Ми сподівались на здоровий глузд, але його не було. Були тільки люди, котрі вважали що одна нація може бути вищою за іншу. Ми сьогодні намагаємось донести історію цієї страшної трагедії людям, адже поки біль буде переходити з покоління у покоління ті жахливі злочини проти людства не повторяться", - сказав голова консульського департаменту при канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю- Натів Геннадій Поліщук.

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