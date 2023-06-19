У кожної свій фронт, своя доля: в столиці відзначили жінок, найкращих у професійній діяльності

26 травня у Києві відбулося нагородження, що проходило в рамках щорічного соціального проєкту для жінок, успішних у своїй професійній діяльності — V НАЦІОНАЛЬНА ПРЕМІЯ «НАЙКРАЩА УКРАЇНКА В ПРОФЕСІЇ».

Його мета — привернути увагу до успішних у своїй професії, відшукати нові обличчя, поділитися досвідом ведення бізнесу в умовах повномасштабної війни в Україні, об’єднати та відзначити їх нагородами.

Організатором заходу є Всеукраїнський журнал «Super Lady» на чолі із засновницею Тетяною Колядою. Захід відбувся за підтримки Українського союзу промисловців та підприємців та Торгово-промислової палати України.

Президент комісії експертів Марина Кінах — заслужена журналістка України, громадська діячка, прес-аташе УСПП, експертка соціальних телевізійних проєктів, організаторка багатьох жіночих і дитячих благодійних заходів.

У цьому році серед 300 претенденток було відзначено 50 жінок з різних куточків України. Обличчям V Національної премії «Найкраща українка в професії 2023» стала Валерія Шинкарьова — мама п’ятьох дітей, громадська діячка, засновниця дитячого садка «Sova kid’s space», депутатка Черкаської міської ради.

Під час заходу було вручено 3 ордени «За жіночу благодійність». Їх отримали Валерія Шинкарьова, Анастасія Ігнатьєва — пластичний реконструктивний хірург, Мар’яна Ладнюк — художник-графік.

Переможницями ТОП 10 V НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРЕМІЇ «НАЙКРАЩА УКРАЇНКА В ПРОФЕСІЇ 2023» стали:

1. Оксана Новікова — громадська діячка, власниця мережі крафтових пекарень-кав‘ярень «Домашня пекарня «Кримська Перепічка»

2. Катерина Поліщук з позивним «ПТАШКА»

3. Ольга Драчевська — практикуючий адвокат, директор та засновниця юридичної компанії «Інколанс», адвокого Бюро «Ольги Драчевської». Радник з юридичних питань першого віце-президента ТПП України

4. Анастасія Ігнатьєва — пластичний реконструктивний хірург

5. Олена Атрощенко — проєктний менеджер, співзасновниця та керуючий партнер в текстильній студії «Modnashtora», а також дитячого садка «Глобус — Територія дитинства»

6. Марія Гуцол — громадська діячка, науковець, перекладач, канд. філол. наук, доц. кафедри мовознавства ІФНМУ, голова ІФ МО ВУТ Просвіти.

7. Галина Бучко — фахівчиня з нерухомості, громадська діячка

8. Наталія Клєцова — канд. екон. наук, доц. кафедри міжнародних відносин СНАУ

9. Галина Олійник — майстриня народного дереворізьблення, членкиня НСМНМ України

10. Анна Руфанова — головна лікарка МЦ «ОН Клінік Дніпро», членкиня Асоціації хірургів Дніпропетровської області, лікарка-проктологиня.

Ще 40 номінанток було відзначено дипломами та пам’ятними статуетками.

Ведучими заходу були Андрій ДЖЕДЖУЛА актор, теле та радіоведучий та юна ведуча, акторка Вікторія МАЦІЩУК.

Захід відвідали зіркові гості, серед яких: народна артистка України Ольга СУМСЬКА, народний артист України Юрій КВЕЛЕНКОВ, заслужений артист України Віталій БОРИСЮК, заслужена артистка України Ярослава РУДЕНКО, заслужена артистка України Христина ОХІТВА, співак, композитор Олексій САГАЛОВСЬКИЙ, співачка Ілона САВІЦЬКА, АРТЕМ КУХАРЕНКО — СГ Новодмитрівської громади, рядовий солдат, РОМАН ГРИБОВ — легендарний сержант 35 окремої бригади морської піхоти, автор фрази з о. Зміїний «руський воєнний корабель, іді...» та ін.

Партнери заходу: Клініка «Центр Ока», Компанія «RITO», бренд «Viva Victoria», бренд «Фурса Арт», Центр Міжнародних Відносин «Мир і Безпека», бренд «Камелія».

Медійні партнери: Часопис «Київ дипломатичний», Pravda NEWS, Київ 24 news, 33 канал, 8 канал, UA «Fashion TV», Оперативна Україна ІНФО та інші.