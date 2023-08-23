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У Зеленського гостро відреагували на часту появу у ЗМІ новин про "можливі фінали війни"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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У Зеленського гостро відреагували на часту появу у ЗМІ новин про "можливі фінали війни"

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк

Подоляк наголосив, що "російське вторгнення має зазнати повної й безумовної поразки".

В Офісі президента розкритикували часту появу в інформаційному просторі публікацій про "можливі фінали війни". Цьому дали новий термін "мюнхенський синдром".

Про це написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він наголосив, що "будь-яке теоретичне ігрове моделювання фіналізації війни має відштовхуватися від аксіоми: російське вторгнення має зазнати повної й безумовної поразки".

"Після 18 місяців війни, втрачених сотень тисяч солдатів і сотень мільярдів доларів Росія опиниться не просто на "стартових позиціях", а має бути відкинута навіть далі. Путін остаточно втратив внутрішньолітну легітимність як притомний і дієздатний лідер. Лише це може дати шанс Росії на повоєнну модернізацію та відкрити дорогу такому бажанню для багатьох "дипломатичних" форматів. Доти жодних "слабких рук". Лише зброя, зброя, зброя", - наголосив політик.

Нагадаємо, британський генерал назвав три варіанти, коли завершиться війна в Україні.

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Дата публікації
Перегляди
677
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