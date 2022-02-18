Ukrainian Business Award – Прозорий рейтинг бізнесу України!

Нині існує доволі немало премій та нагород в сфері бізнес-індустрії, які вкладають вагомий внесок у розвиток підприємств та корпорацій.

Але варто відзначити одну з них – це UBA (Ukrainian Business Award). По-перше, це нагорода досить нова, але значно амбіційніша ніж безліч інших нагород на українському просторі. По-друге, вона має певні переваги перед своїми «колегами» - це і унікальна методика аналітичного дослідження, і кваліфіковані спеціалісти в сфері фінансової аналітики, і використання даних з перевірених джерел для об’єктивної оцінки та визначення переможця. Чесний вибір кращої компанії з-посеред більш ніж 1.200.000 компаній, понад 60.000 номінантів безумовно заслуговує поваги і довіри до методу проведення досліджень.

Ідея створення Ukrainian Business Award належить Іллі Славгородському, офіційному представникові Stevie Award в 5-ти країнах світу. Варто зазначити, що Stevie Award – це головна нагорода для світових бізнес-компаній. Співпрацюючи зі Stevie Award Ілля перейняв найкращі техніки аналітики та має співзвучну мету – проінформувати споживача про якісний бізнес на ринку України та створити чесну і якісну конкуренцію в українському бізнес-середовищі. Про свою мету Майкл Галлахер, засновник Stevie Award, сказав так: «Мета моєї премії – відрізнити поганих хлопців від хороших». Також Stevie Award є інформаційним партнером UBA.

Відбір кращої з кращих компаній проходить в три етапи, кожен з яких має свою ціль.

Перший етап – збір даних про компанію. Це відбувається шляхом аналізу інформації зі 104-х достовірних джерел. Проводиться моніторинг 99-ти видів діяльності у 4-х сегментах ринку.

Другий етап – дослідження критеріїв, за якими визначають переможця. Для цього професійні експерти в сфері аналітики, фінансів та економіки детально досліджують всю інформацію про компанію. Сюди входять всі можливі записи в реєстрах, позиція компанії на бізнес-ринку, вивчення ризиків, розгляд виду діяльності та сегментації, в якій конкурує компанія.

Третій та останній етап – безпосередньо визначення переможця. Судді проєкту UBA проводять незалежну оцінку, виходячи із трьох головних критеріїв:

Фінанси компанії. Позиціонування на ринку. Аналіз факторів ризику.

Після чого ті ж незалежні експерти виносять рішення стосовно кожної компанії, оцінюючи його балами, найвищий – 100. Таким чином, яка компанія набрала найбільше балів в своєму сегменті та виді діяльності, тій і присуджують звання переможця премії UBA.

Такий метод визначення найуспішнішої компанії в сфері бізнесу є найкращим, оскільки він дає можливість показати чесні результати та справедливе рішення. Ілля Славгородський підійшов до організації даного проєкту з великою уважністю, ретельністю та відповідальністю. Навички роботи в проєкті Stevie Award даються взнаки і гарантують якісний відбір серед сотень номінантів найкращих в своєму сегменті.

Засновник премії Ukrainian Business Award Ілля Славгородський націлений на співпрацю з найуспішнішими компаніями країни, оскільки впевнений, що країна має знати своїх героїв за відзнакою.