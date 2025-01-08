Українці та вірмени України пліч-о-пліч: Турнір професійного самбо на підтримку армії

В Мукачеві напередодні Нового року відбувся турнір Ліги Професійного Самбо, який став не просто спортивною подією, а демонстрацією сили, волі та підтримки української армії. Турнір організований за сприяння благодійного фонду «Армерія», керівник якого, Армен Варужанович Саргсян, нещодавно був призначений президентом Ліги Професійного Самбо в Закарпатській області.

Головний результат турніру – зібрані 730 000 грн. Ці кошти підуть на підтримку 128-ї бригади, підрозділу «Артана» та критичні запити «Шаманбату». Це не просто благодійність, а точкова допомога, яка дає конкретний результат на фронті.

Президент ЛПС Закарпатської області та Голова фонду «Армерія» Армен Саргсян

Фонд «Армерія» продовжує посилювати технічне оснащення українських військових. Нещодавно було передано дві антени для аеророзвідки підрозділу Sky Lord у Харківській області. Сучасна війна – це технології, і аеророзвідка дає українським бійцям тактичну перевагу.

Також фонд передав три автомобілі. Один відправився в «Шаманбат», другий надійшов у розпорядження ССО, третій був переданий 53-й окремій механізованій бригаді імені князя Володимира Мономаха. В умовах бойових дій транспорт – це не просто засіб пересування. Це евакуація, постачання, мобільність. Це врятовані життя і виконані завдання.

Турнір зібрав еліту українських бойових підрозділів. Серед гостей були представники ГУР МО «Артана», ССО 8-го полку, ВМС Одеси, прикордонної аеророзвідки Харкова та області. Більшість учасників – чинні військовослужбовці, для яких бойове самбо – це не просто спорт, а частина бойової підготовки.

Особливу увагу привернула участь представника вірменського військового об’єднання «Nemesis Group» Фелікса Амірханяна "Джанича". Війна в Україні – це не лише національна боротьба, а й протистояння цивілізації з агресією. Українці відчувають підтримку тих, хто розуміє ціну незалежності.

Чемпіонів також підтримали легенди світового спорту. З напутніми словами виступили олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Армен Варданян і професійний боєць UFC Людвиг Шолінян. Їхня участь підкреслює, що бойовий дух гартується не лише на фронті, а й у спорті, де кожен бій – це випробування сили, характеру і стратегії.

Виступ «Джанича», представника вірменських військових добровольців «Nemesis Group»

Цей турнір – лише початок. Ліга Професійного Самбо вже готує нові турніри на честь бійців ССО, СБУ та інших елітних підрозділів. Це не просто змагання – це можливість для військових проявити себе, зміцнити фізичну і моральну підготовку, стати сильнішими.

Фонд «Армерія» робить ставку не на гучні слова, а на конкретні дії. Фінансова допомога, техніка, спорт, підтримка фронту – все це працює на одну мету. Перемога – справа сили, розуму і волі. І «Армерія» робить усе, щоб ця перемога наблизилася.