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Українці та вірмени України пліч-о-пліч: Турнір професійного самбо на підтримку армії

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Українці та вірмени України пліч-о-пліч: Турнір професійного самбо на підтримку армії

Виступ зірок світового спорту Армена Варданяна та Людвіга Шоліняна

В Мукачеві напередодні Нового року відбувся турнір Ліги Професійного Самбо, який став не просто спортивною подією, а демонстрацією сили, волі та підтримки української армії. Турнір організований за сприяння благодійного фонду «Армерія», керівник якого, Армен Варужанович Саргсян, нещодавно був призначений президентом Ліги Професійного Самбо в Закарпатській області.

Головний результат турніру – зібрані 730 000 грн. Ці кошти підуть на підтримку 128-ї бригади, підрозділу «Артана» та критичні запити «Шаманбату». Це не просто благодійність, а точкова допомога, яка дає конкретний результат на фронті.

Президент ЛПС Закарпатської області та Голова фонду «Армерія» Армен Саргсян / ©
Президент ЛПС Закарпатської області та Голова фонду «Армерія» Армен Саргсян

Фонд «Армерія» продовжує посилювати технічне оснащення українських військових. Нещодавно було передано дві антени для аеророзвідки підрозділу Sky Lord у Харківській області. Сучасна війна – це технології, і аеророзвідка дає українським бійцям тактичну перевагу.

Також фонд передав три автомобілі. Один відправився в «Шаманбат», другий надійшов у розпорядження ССО, третій був переданий 53-й окремій механізованій бригаді імені князя Володимира Мономаха. В умовах бойових дій транспорт – це не просто засіб пересування. Це евакуація, постачання, мобільність. Це врятовані життя і виконані завдання.

Турнір зібрав еліту українських бойових підрозділів. Серед гостей були представники ГУР МО «Артана», ССО 8-го полку, ВМС Одеси, прикордонної аеророзвідки Харкова та області. Більшість учасників – чинні військовослужбовці, для яких бойове самбо – це не просто спорт, а частина бойової підготовки.

Особливу увагу привернула участь представника вірменського військового об’єднання «Nemesis Group» Фелікса Амірханяна "Джанича". Війна в Україні – це не лише національна боротьба, а й протистояння цивілізації з агресією. Українці відчувають підтримку тих, хто розуміє ціну незалежності.

Чемпіонів також підтримали легенди світового спорту. З напутніми словами виступили олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Армен Варданян і професійний боєць UFC Людвиг Шолінян. Їхня участь підкреслює, що бойовий дух гартується не лише на фронті, а й у спорті, де кожен бій – це випробування сили, характеру і стратегії.

Виступ «Джанича», представника вірменських військових добровольців «Nemesis Group» / ©
Виступ «Джанича», представника вірменських військових добровольців «Nemesis Group»

Цей турнір – лише початок. Ліга Професійного Самбо вже готує нові турніри на честь бійців ССО, СБУ та інших елітних підрозділів. Це не просто змагання – це можливість для військових проявити себе, зміцнити фізичну і моральну підготовку, стати сильнішими.

Фонд «Армерія» робить ставку не на гучні слова, а на конкретні дії. Фінансова допомога, техніка, спорт, підтримка фронту – все це працює на одну мету. Перемога – справа сили, розуму і волі. І «Армерія» робить усе, щоб ця перемога наблизилася.

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