"Українська народна премія-2021": стали відомі переможці

"Українська народна премія" – престижна нагорода, до якої прагнуть усі національні та міжнародні виробники товарів та послуг. Тут немає місця підкупу та обману. Голосування проводять українці, які залишають оцінки, ґрунтуючись на власних уподобаннях та думках. Це – індикатор довіри та високого рівня сервісу.
Хто зміг досягти цього року найвищої нагороди – народного визнання?
Переможцями стали 565 компанії у 24 споживчих категоріях. Вони заслужили золоту медаль, яка сприятиме підвищенню впізнаваності бренду та покаже українцям, що товар чи послуга визнані найкращими.
Голосування проводиться в онлайн-форматі, і взяти участь в ньому може кожен охочий.
Вже за кілька місяців стартує голосування в рамках проєкту "Українська народна премія - 2022".
А поки що пропонуємо ознайомитися з частиною цьогорічних переможців:
- HOTLINE.FINANCE - СТРАХОВИЙ МАРКЕТПЛЕЙС (АГРЕГАТОР)
- MONEYVEO - СЕРВІС КРЕДИТІВ ОНЛАЙН
- CC LOAN - СЕРВІС КРЕДИТІВ (ДО ЗАРПЛАТИ)
- MAPEI - БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ
- ANSWEAR.UA - ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ОДЯГУ
- LadyLike - МЕРЕЖА МАГАЗИНІВ ЖІНОЧОГО КЛАСИЧНОГО ОДЯГУ
- iPOST - КУР'ЄРСЬКА ДОСТАВКА
- МАТИ ТА ДИТИНА - КЛІНІКА РЕПРОДУКТИВНОЇ МЕДИЦИНИ
- МЕДЛАБ – МЕДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ
- ЛЕЛЕКА - ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК
- ЦирюльникЪ - МЕРЕЖА БАРБЕРШОПІВ
- НОВИЙ ЗІР - ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР
- УНІВЕРСАЛЬНА КЛІНІКА "ОБЕРІГ" - ПРИВАТНА КЛІНІКА
- FERON - LED СВІТИЛЬНИКИ
- APLOT - ВХІДНІ ДВЕРІ
- AJAX - ОХОРОННІ СИСТЕМИ
- KRAFT Deckensysteme Ukraine - ПІДВІСНІ СТЕЛІ
- LIQUI MOLY – МОТОРНА ОЛИВА
- MIRSON – ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ДОМУ
- SALTON – ЗАСОБИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ВЗУТТЯМ
- РАПТОР – ЗАХИСТ ВІД КОМАХ (ІНСЕКТИЦИДИ)
- DNIPRO-M – ШУРУПОВЕРТИ, БУДІВЕЛЬНІ ФЕНИ, ВІДБІЙНІ МОЛОТКИ, МЕРЕЖА ФІРМОВИХ МАГАЗИНІВ
- SOMA FIX - БУДІВЕЛЬНІ ПІНИ
- INTERTOOL – ЛАЗЕРНІ РІВНІ, КОМПРЕСОРИ, НАБОРИ ІНСТРУМЕНТІВ, ПАРТНЕРСЬКА ПРОГРАМА ДЛЯ СТАРТУ БІЗНЕСУ
- FOODEX – СЕРВІС ДОСТАВКИ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ
- MILLENNIUM – ЦУКЕРКИ ТА ШОКОЛАД
- ЯСЕНСВІТ - КУРЯЧІ ЯЙЦЯ
- ЕКО-ЛАВКА - МЕРЕЖА МАГАЗИНІВ ОРГАНІЧНИХ ПРОДУКТІВ 2020 РОКУ
- АПТЕКА АНЦ - МЕРЕЖА АПТЕК
- ELEMENT - ЛАКОФАРБОВА ПРОДУКЦІЯ
- FONDY - СЕРВІС ПРИЙОМУ ПЛАТЕЖІВ, ПРОГРАМНИЙ РРО
- BINOTEL – ВІРТУАЛЬНА АТС
- QUICK–STEP – ЛАМІНАТ
- АМІКСИН® IC - ЗАСІБ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ІМУНІТЕТУ
- БІЛЕ ВУГІЛЛЯ - СОРБЕНТ
- СИНУПРЕТ® - ЗАСІБ ПРОТИ ЗАПАЛЕННЯ ПРИДАТКОВИХ ПАЗУХ НОСА
- МАСТОДИНОН® - ЗАСІБ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ФІБРОЗНО-КІСТОЗНОЇ МАСТОПАТІЇ
- КАНЕФРОН® - ЗАСІБ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ
- ЦИНАБСИН - ПРЕПАРАТ ВІД НЕЖИТЮ
- ТОНЗИЛОТРЕН - ПРЕПАРАТ ВІД БОЛЮ У ГОРЛІ
- ТИРОЗУР - ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЗАГОЮВАННЯ РАН
- ДОППЕЛЬГЕРЦ® АКТИВ ВІТАМІНИ ДЛЯ ОЧЕЙ З ЛЮТЕЇНОМ - ВІТАМІНИ ТА ДОБАВКИ ДЛЯ ОЧЕЙ
- ДОППЕЛЬГЕРЦ® АКТИВ ОМЕГА-3 - ЗАСІБ ДЛЯ НОРМАЛІЗАЦІЇ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ
- ДОППЕЛЬГЕРЦ® АКТИВ ВІД А ДО ЦИНКУ - ВІТАМІННИЙ КОМПЛЕКС
- NUTRILON - ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
- OMRON – ВИРОБНИК ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я
- MOYO - МЕРЕЖА МАГАЗИНІВ ТЕХНІКИ
- LUCKY LOOK – МЕРЕЖА МАГАЗИНІВ СОНЦЕЗАХИСНИХ ОКУЛЯРІВ
- SCHNEIDER ELECTRIC – ВИМИКАЧІ, РОЗЕТКИ, МОДУЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ
- SHEN - ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ (ФАСІЛІТІ-МЕНЕДЖМЕНТ)
Повний перелік з 565 компаній-переможців можна знайти на офіційному веб-сайті премії: