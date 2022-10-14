Успіх вашої гладкості тіла – лазерна епіляція

Будь-якій людині хочеться виглядати не тільки на 100 відсотків, а на всі двісті. І тут грають свою роль не тільки зачіска, одяг або макіяж, але й інші непомітні речі, вони важливі для будь-якої людини, що поважає себе. Про це не говорять, але розуміють і знають усі.

Депіляція, це безболісна і проста процедура, яка допомагає позбутися зайвих чагарників на руках, ногах тощо. Всі розуміють, що робити епіляцію на чутливих ділянках, таких як пахвові западини, в зоні бікіні та над верхньою губою станком для гоління або воском дуже болісно, ​​шкіра дратується та травмується. На наше щастя придумали безболісний та ефективний спосіб вирішити цю проблему, лазерна епіляція, яка робить нашу шкіру гладкою на довгий час. Така процедура користується неабиякою популярністю за рахунок новітніх технологій. Наша компанія Laser Ville використовує італійський апарат Deca Motus AX. Це перший та єдиний у світі Олександрит, який працює за останніми технологіями. Завдяки наконечнику із сапфіру 20мм та імпульсній частоті 10Гц, ділянка на шкірі 10*10 обробляється за 10-20 секунд.

Плюси лазера Deka-Motux AX

Невже існує безболісна епіляція? Відповідь однозначна,так, лазерна епіляція Moveo. Переваги цієї процедури перед іншими в наступному:

Комфорт. Дуже зручна в порівнянні з іншими епіляторами. Все, що ви можете відчувати на сеансі, це приємне тепло Безпечний. Це єдиний у світі лазер, який підходить для будь-якого типу шкіри Надпотужний.За рахунок потужності в 10Гц, зменшується кількість сеансів ніж та сама процедура на діодних Імпульс дуже маленький, дозволяє впливати на будь-який тип волоска, навіть світлі та тоненькі (така проблема у звичайних діодних)

Як підготуватися до лазерної епіляції

Перед відвідуванням салону фахівці рекомендують:

За два тижні до сеансу відмовитися від інших епіляцій (станок для гоління, віск або епілятор) За 8 год. до процедури, місце для епіляції слід поголити звичайним станком. Якщо людина приймає антибіотик-фторхінолон, зачекайте два тижні, а потім йдіть на сеанс За три дні до процедури не слід обробляти шкіру косметикою, яка містить спирт

Відвідавши наш салон, у вас завжди буде шовковиста і гладка шкіра. Здивуйте своєю красою своїх коханих.