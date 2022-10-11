Ваше забезпечене майбутнє - робота за кордоном від Layboard

Багато людей у наш час шукають роботу за кордоном, вони мігрують за кордон з різних міркувань:

Мала заробітна плата за його спеціальністю, зарплата в єврокраїнах більш справедлива

Недостатньо робочих місць за його професією у своєму місті чи країні

На ринку праці ситуація складна

Не задовольняє кар'єрне зростання, економіка в країні чи соціальний стан

З іншого боку:

Студент проходить практику в іншій країні

Стажування

Волонтерство із соціальної програми. Отримуючи при цьому досвід і винагороду в грошовому еквіваленті

Любов до біржових майданчиків змінюється щорічно, давайте подивимося на п'ятірку лідируючих сайтів, виходячи з опитувань користувачів

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Є два типи мігрантів. Для одних робота в країнах СНД вважається інтригуючою ідеєю і за власним бажанням, і з якихось своїх спонукань. Для інших без будь-якої ініціативи та причини, у тому числі складних життєвих обставин (вимушено). Їхня різниця в тому, що перших мігрантів можна віднести до заробітчан, які приїхали на заробітки, а других можна назвати експатами, але найбільша різниця між зазначеними мігрантами це їхня перспектива. Але щоб у майбутньому не було проблем, поставтеся до вибору організації https://layboard.com, яка вас працевлаштовуватиме з великою відповідальністю.

Затребувані фахівці за кордоном

Більшість роботодавців в Європі воліють наступні вакансії фізичної праці

Заводи

Фабрики

Будівництво

Наступною категорією по затребуваності

Касири

Продавці

Швачки

Менеджер з продажу

Затребувані кваліфіковані працівники стосуються медицини

Лікарі

Молодший медперсонал

Доглядальниці, які наглядатимуть за хворими та літніми людьми

А також робота тим, хто має досвід у роботі

Маркетинг

Реклама

PR

Який заробіток пропонують нам у єврокраїнах

Найвищий оклад пропонують Великобританія, Ізраїль, Канада, США, Норвегія. Їхній середній заробіток становить 63 тис/грн, це на 3 рази вище, ніж середня заробітна плата в Україні.

Ізраїль-86000

Велика Британія-76570

Нідерланди-54960

США-52540

Чехія-40950

Литва-36000

Словаччина-34500

Польща-33660

Угорщина-24550

Болгарія-20270

Що необхідно знати під час працевлаштування

Якщо ви вирішили вирушити на заробітки за кордон, вам необхідно знати:

Шукайте роботодавця у себе в країні та ведіть переговори з ним заздалегідь

Краще обирати роботу за контрактом

Перш ніж виїхати, дізнайтеся яка організація контролюватиме вашу трудову угоду після приїзду

Нікому не довіряйте свої документи, краще зробити ксерокопії

Зареєструватися в представництві, щоб документи були легальними.

Високих вам заробітків та удачі у пошуку роботи