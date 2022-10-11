Ваше забезпечене майбутнє - робота за кордоном від Layboard

Багато людей у наш час шукають роботу за кордоном, вони мігрують за кордон з різних міркувань:
- Мала заробітна плата за його спеціальністю, зарплата в єврокраїнах більш справедлива
- Недостатньо робочих місць за його професією у своєму місті чи країні
- На ринку праці ситуація складна
- Не задовольняє кар'єрне зростання, економіка в країні чи соціальний стан
З іншого боку:
- Студент проходить практику в іншій країні
- Стажування
- Волонтерство із соціальної програми. Отримуючи при цьому досвід і винагороду в грошовому еквіваленті
Любов до біржових майданчиків змінюється щорічно, давайте подивимося на п'ятірку лідируючих сайтів, виходячи з опитувань користувачів
- Layboard
- BVS Rabota
- Gremi Personal
- Angellist
- Coworks
Є два типи мігрантів. Для одних робота в країнах СНД вважається інтригуючою ідеєю і за власним бажанням, і з якихось своїх спонукань. Для інших без будь-якої ініціативи та причини, у тому числі складних життєвих обставин (вимушено). Їхня різниця в тому, що перших мігрантів можна віднести до заробітчан, які приїхали на заробітки, а других можна назвати експатами, але найбільша різниця між зазначеними мігрантами це їхня перспектива. Але щоб у майбутньому не було проблем, поставтеся до вибору організації https://layboard.com, яка вас працевлаштовуватиме з великою відповідальністю.
Затребувані фахівці за кордоном
Більшість роботодавців в Європі воліють наступні вакансії фізичної праці
- Заводи
- Фабрики
- Будівництво
Наступною категорією по затребуваності
- Касири
- Продавці
- Швачки
- Менеджер з продажу
Затребувані кваліфіковані працівники стосуються медицини
- Лікарі
- Молодший медперсонал
- Доглядальниці, які наглядатимуть за хворими та літніми людьми
А також робота тим, хто має досвід у роботі
- Маркетинг
- Реклама
- PR
Який заробіток пропонують нам у єврокраїнах
Найвищий оклад пропонують Великобританія, Ізраїль, Канада, США, Норвегія. Їхній середній заробіток становить 63 тис/грн, це на 3 рази вище, ніж середня заробітна плата в Україні.
- Ізраїль-86000
- Велика Британія-76570
- Нідерланди-54960
- США-52540
- Чехія-40950
- Литва-36000
- Словаччина-34500
- Польща-33660
- Угорщина-24550
- Болгарія-20270
Що необхідно знати під час працевлаштування
Якщо ви вирішили вирушити на заробітки за кордон, вам необхідно знати:
- Шукайте роботодавця у себе в країні та ведіть переговори з ним заздалегідь
- Краще обирати роботу за контрактом
- Перш ніж виїхати, дізнайтеся яка організація контролюватиме вашу трудову угоду після приїзду
- Нікому не довіряйте свої документи, краще зробити ксерокопії
- Зареєструватися в представництві, щоб документи були легальними.
Високих вам заробітків та удачі у пошуку роботи