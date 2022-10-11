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Ваше забезпечене майбутнє - робота за кордоном від Layboard

Дата публікації
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2 хв
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Ваше забезпечене майбутнє - робота за кордоном від Layboard

Багато людей у наш час шукають роботу за кордоном, вони мігрують за кордон з різних міркувань:

  • Мала заробітна плата за його спеціальністю, зарплата в єврокраїнах більш справедлива
  • Недостатньо робочих місць за його професією у своєму місті чи країні
  • На ринку праці ситуація складна
  • Не задовольняє кар'єрне зростання, економіка в країні чи соціальний стан

З іншого боку:

  • Студент проходить практику в іншій країні
  • Стажування
  • Волонтерство із соціальної програми. Отримуючи при цьому досвід і винагороду в грошовому еквіваленті

Любов до біржових майданчиків змінюється щорічно, давайте подивимося на п'ятірку лідируючих сайтів, виходячи з опитувань користувачів

  1.  Layboard
  2. BVS Rabota
  3. Gremi Personal
  4. Angellist
  5. Coworks

Є два типи мігрантів. Для одних робота в країнах СНД вважається інтригуючою ідеєю і за власним бажанням, і з якихось своїх спонукань. Для інших без будь-якої ініціативи та причини, у тому числі складних життєвих обставин (вимушено). Їхня різниця в тому, що перших мігрантів можна віднести до заробітчан, які приїхали на заробітки, а других можна назвати експатами, але найбільша різниця між зазначеними мігрантами це їхня перспектива. Але щоб у майбутньому не було проблем, поставтеся до вибору організації https://layboard.com, яка вас працевлаштовуватиме з великою відповідальністю.

Затребувані фахівці за кордоном

Більшість роботодавців в Європі воліють наступні вакансії фізичної праці

  • Заводи
  • Фабрики
  • Будівництво

Наступною категорією по затребуваності

  • Касири
  • Продавці
  • Швачки
  • Менеджер з продажу

Затребувані кваліфіковані працівники стосуються медицини

  • Лікарі
  • Молодший медперсонал
  • Доглядальниці, які наглядатимуть за хворими та літніми людьми

А також робота тим, хто має досвід у роботі

  • Маркетинг
  • Реклама
  • PR

Який заробіток пропонують нам у єврокраїнах

Найвищий оклад пропонують Великобританія, Ізраїль, Канада, США, Норвегія. Їхній середній заробіток становить 63 тис/грн, це на 3 рази вище, ніж середня заробітна плата в Україні.

  • Ізраїль-86000
  • Велика Британія-76570
  • Нідерланди-54960
  • США-52540
  • Чехія-40950
  • Литва-36000
  • Словаччина-34500
  • Польща-33660
  • Угорщина-24550
  • Болгарія-20270

Що необхідно знати під час працевлаштування

Якщо ви вирішили вирушити на заробітки за кордон, вам необхідно знати:

  • Шукайте роботодавця у себе в країні та ведіть переговори з ним заздалегідь
  • Краще обирати роботу за контрактом
  • Перш ніж виїхати, дізнайтеся яка організація контролюватиме вашу трудову угоду після приїзду
  • Нікому не довіряйте свої документи, краще зробити ксерокопії
  • Зареєструватися в представництві, щоб документи були легальними.

Високих вам заробітків та удачі у пошуку роботи

Дата публікації
Перегляди
23
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