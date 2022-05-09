Вічна дилема, чи як правильно вибрати автозапчастини?

Що для автомобіля найголовніше під час ремонту?

Звичайно ж, це якісно підібрані запчастини, які матимуть гарантію від виробника та прослужать тривалий період часу. Але часто при виборі автозапчастин ми можемо кинутися на хитрощі шахраїв або постачальників, які торгують товаром, далеким від ідеалу. Як не робити бездумні покупки та купувати потрібні запчастини з холодним розумом – про це нам розкажуть наші експерти.

Правильно вибираємо автомобільні запчастини

Водії з досвідом керування точно можуть помітити, що ніякі запчастини не можуть прослужити вічно. Рано чи пізно, вам все одно доведеться шукати заміну та звертатися до автосервісу з потребою ремонту.

Але тут виникає дилема – як не купити «ширвжиток» замість якісної та оригінальної деталі з гарантією?

Для цього спочатку потрібно мати базу знань, яка допоможе вам відрізнити оригінал від «пустушки». Для цього потрібно:

Дізнайтесь інформацію про продавця – можна почитати відгуки на сайті або спеціалізованих інтернет-порталах;

Важливо знати виробника запчастини, що цікавить вас, і її приблизну вартість - так можна уникнути зайвої переплати;

Якщо на ринку відсутні оригінальні деталі, можна звернути увагу на запчастини, що заощадять ваш бюджет. У той же час варто бути дуже уважними, тому що такі запчастини не мають гарантії і їх поставки можуть вироблятися з різних країн. Якщо деталь надійшла з європейських країн (Англія, Німеччина), у них буде залишковий ресурс для тривалої роботи більше 60%; якщо це Латвія, Білорусь, Литва, Польща, то їхній залишковий ресурс буде на ранг нижче і складе близько 35% - 55%. На решту країн ми навіть радимо не звертати уваги.

Враховуючи всі ці нюанси та дізнаючись передчасно всю потрібну інформацію, ви перестанете ризикувати. Так ваші гроші залишаться при вас, а машина буде обладнана новими та якісними запчастинами, які до того ж можна зручно підібрати за VIN номером.

Що краще – переплатити чи купити б/у?

Як ми вже встигли відзначити, запчастини не мають тривалої гарантії. Вона може становити кілька місяців від сили, тоді як нові деталі від виробника можуть «похвалитися» терміном гарантії та тривалістю зношування. Так у вас спочатку є перевага – ваша «ластівка» літатиме довше. Тому ми радимо «не міняти шило на мило», а одразу подумати про переваги покупки.

Де придбати оригінальні автозапчастини?

Якщо ви поставили дане питання, відповідь буде простою – заходьте в інтернет-магазин автозапчастин «АТЛ». У нас ви знайдете всі необхідні деталі, запчастини, масла та інші необхідні автотовари для догляду за вашою «ластівкою», які мають гарантію якості від виробників.

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