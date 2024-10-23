Фонд «Армерія» з моменту свого заснування став невід’ємною частиною української оборони та спортивного розвитку. Його діяльність охоплює як допомогу фронту, так і підтримку майбутніх чемпіонів, формуючи міцний фундамент для сталого розвитку країни в умовах триваючого конфлікту.

Під керівництвом Армена Варужановича Саргсяна та за підтримки співзасновників Хлхатяна Павела Григоровича, Балуєва Максима Віталійовича та Галстяна Давида Арменовича, фонд зарекомендував себе як один з ключових спонсорів і учасників допомоги Збройним Силам України та спортивному руху.

Підтримка ЗСУ автомобілями на найгарячіші напрямки.

Одним із пріоритетів фонду є всебічна підтримка ЗСУ, яка здійснюється на всіх рівнях. Лише у 2024 році фонд надав до 50 автомобілів для потреб української армії, що стало значним внеском у забезпечення мобільності та логістичної підтримки військ. Окрім транспорту, «Армерія» регулярно постачає військових безпілотниками, які відіграють вирішальну роль у сучасних бойових операціях. Крім того, фонд активно забезпечує армію екіпіруванням та необхідними засобами захисту, що дозволяє українським солдатам ефективно вести бойові дії на передовій. Важливо відзначити, що допомога фонду поширюється на всі активні напрямки, демонструючи його всебічну залученість в оборону країни.

Передача екіпіровки та всіх необхідних засобів для виконання бойових завдань

Підтримка фронту — це лише один аспект діяльності фонду. «Армерія» також активно спонсорує українських спортсменів, що є важливою частиною його місії. У жовтні 2024 року в Брно, Чехія, відбувся Кубок Європи з дзюдо серед юнаків та дівчат до 15 років, у якому взяли участь молоді спортсмени, спонсоровані фондом. Ці змагання стали яскравою подією, принісши Україні три медалі. Золоту нагороду здобув Володимир Колпачов (до 50 кг), а бронзовими призерами стали Максим Тихонов (до 60 кг) та Мілана Тихонова (до 63 кг). Ці перемоги підтверджують, що підтримка фонду дає можливість спортсменам розкрити свій потенціал і досягати успіхів на міжнародній арені.

Крім того, українські спортсмени, також спонсоровані «Армерією», показали чудові результати на чемпіонаті світу з самбо серед кадетів, який відбувся в Лімасолі, Республіка Кіпр. Данило Олексенко (до 46 кг) та Кіра Багмет (+72 кг) здобули срібні медалі, а Богдан Остапенко (до 64 кг) став бронзовим призером. Ці досягнення є результатом довготривалої підтримки фонду, який інвестує не лише в підготовку спортсменів, але й в їх участь на міжнародних змаганнях.

Постійна підтримка українських спортсменів на міжнародних змаганнях

Роль фонду «Армерія» під керівництвом Армена Варужановича Саргсяна та його співзасновників виходить далеко за межі звичайної благодійності. Фонд активно формує нове покоління українських чемпіонів, одночасно продовжуючи надавати стратегічну підтримку фронту. В умовах війни така багатостороння допомога стає життєво необхідною для зміцнення як бойового, так і спортивного духу нації. Армен Варужанович особисто курує діяльність фонду, гарантуючи, що допомога надходить туди, де вона найбільше потрібна — як на передову, так і на спортивні арени.

Вклад «Армерії» у майбутнє України важко переоцінити. Фонд не тільки допомагає армії тримати оборону проти агресора, але й створює умови для розвитку молоді, яка, попри важкі часи, продовжує приносити перемоги на міжнародних змаганнях. З кожним новим проєктом і кожною новою ініціативою «Армерія» зміцнює позиції України, забезпечуючи країну як необхідними ресурсами для захисту, так і спортивними досягненнями, які надихають націю на нові звершення.

Сьогодні, коли кожен крок на шляху до перемоги важливий, внесок фонду «Армерія» та його співзасновників стає символом стійкості та віри в майбутнє.