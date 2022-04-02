Ворожі удари по Полтаві та Кременчуку: голова ОВА уточнив інформацію щодо жертв і постраждалих

По Полтаві випустили щонайменше 4 ракети та вдарили по двох інфраструктурних об'єктах.
Внаслідок ворожих ракетних ударів по Полтаві жертв та поранених немає, але у місті Кременчук, куди вранці налетіла авіація окупантів, є постраждалі.
Про це 2 квітня повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
"У Полтаві – без жертв і поранених, на щастя. У Кременчуці, за попередньою інформацією, є постраждалі", - заявив він.
Варто зазначити, що у ніч проти 2 квітня російські окупанти завдали ракетних ударів по Полтаві, а вранці літаками атакували Кременчук.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 38-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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