Вже відомі обсяги грошових переказів з-за кордону за 2021 рік: зростання понад 30%

Попри пандемію та обмеження транскордонного руху, обсяг грошових переказів в Україну продовжує зростати

Згідно з даними міжнародного онлайн-сервісу грошових переказів TransferGo, трудові мігранти відправили в Україну понад 525 мільйонів євро у 2021, що на 32% більше у порівнянні з 2020. Аналітичний центр компанії з працевлаштування Gremi Personal у своєму звіті говорить про зріст міграції у 2021 році на 25%: подорожчання комунальних послуг в Україні, бажання забезпечити подарунки на новорічні свята та приваблива заробітна плата в Польщі - основні причини, що стимулюють українців виїжджати на заробітки.

Незмінним лідером, звідки українці відправляють грошові перекази, залишається Польща - звідти у 2021 було переказано понад 200 млн євро, а кількість транзакцій зросла на 19%. Українці почали відправляти гроші частіше, 4-5 разів за квартал, але менші суми - середня сума одного переказу знизилася на 17% та становила близько

150 євро. Це могло бути пов’язано з погіршенням курсу польського злотого до євро та інфляцією у Польщі, яка на кінець 2021 становила 7,8% за даними Головного управління статистики Польщі. Більш вигідними наприкінці 2021 року були перекази з Польщі в євро, які зросли в TransferGo майже в 10 разів у порівнянні до третього кварталу 2021 року. Варто зазначити, що близько половини переказів в євро надійшла на банківські єврові рахунки користувачів в Україні.

Інші країни з популярних напрямків показали не менш вражаючі темпи зростання. Так, у 2021 році грошові перекази з Литви, Великобританії та Чехії зросли на 89%, Німеччини – на 66%, Угорщини – на 43%, у порівнянні з обсягом у 2020 році. Помітний ріст також показали Естонія та Латвія – 94% та 79%, відповідно.

“В TransferGo ми активно працюємо над тим, щоб зробити грошові перекази для українців легкими та доступними,” – коментує Анастасія Фоменко, Директор з регіонального розвитку TransferGo. – “Так, у відповідь на потреби користувачів переказувати гроші частіше, наприкінці 2021 року ми запустили електронний гаманець, на який можна отримувати заробітну плату та грошові перекази без відкриття банківського рахунку за кордоном, зберігати гроші та відправляти перекази не тільки в Україну, а в країни Європи. Переказ з гаманця відбувається за лічені секунди.”

Нагадаємо, в жовтні 2021 НБУ зареєстрував міжнародну платіжну систему TransferGo, яка зможе забезпечити вигідні та швидкі перекази з України в Європу.

Про компанію TransferGo

Заснований у 2012 році, TransferGo - один із найшвидших та найбезпечніших сервісів грошових переказів у Європі та перша загальноєвропейська компанія, яка може гарантувати, що гроші будуть доставлені одержувачу протягом 30 хвилин. На глобальній платформі відгуків користувачів Trustpilot компанія отримала оцінку "відмінно" і може також похвалитися 96-відсотковим п'ятизірковим рейтингом.

У грудні 2018 року компанія TransferGo була названа одним з кращих учасників українського ринку FinTech, посівши друге місце в номінації «Кращий сервіс міжнародних грошових переказів» в щорічній премії PSM Awards 2018 експертного видання про фінанси і технології PaySpace Magazine.

У лютому 2019 року TransferGo увійшов у ТОП-5 найперспективніших стартапів (TECH5) Великобританії.

У вересні 2021 року TransferGo отримав нагороду "Cross border solution of the year" на конференції Global Payments Day 2021 у Києві.

У жовтні 2021 міжнародна платіжна система TransferGo була зареєстрована в Національному Банку України.

Наразі компанія обслуговує 3,5 млн користувачів на 160 ринках в країнах Європи, Азії, США, Канади та Латинської Америки з офісами в Берліні, Вільнюсі, Стамбулі та Варшаві і штаб-квартирою в Лондоні.