Як мама в декреті під час війни побудувала маркетингову агенцію з оборотом у $100 000 і вивела українську онлайн-освіту на новий рівень

Ще кілька років тому Аліна Станіцька була звичайною мамою в декреті, яка шукала можливості працювати дистанційно. Сьогодні ж вона – засновниця маркетингової агенції з оборотом у понад $100 000, яка співпрацює з великими українськими брендами та міжнародними компаніями в США, ОАЕ, Європі та Латинській Америці. А в 2024 році вона запустила власне онлайн-навчання з маркетингу та таргетованої реклами, яке стало одним із найуспішніших освітніх продуктів на українському ринку.

Як починалася історія успіху

До початку повномасштабної війни Аліна працювала Шеф-кондитером в одному з кращих готелей міста.

Проте після 24 лютого 2022 року ситуація змінилася – і треба було реалізовувати себе у тодішніх реаліях.

Саме тоді вона зрозуміла: треба адаптуватися, змінювати підхід і шукати нові можливості.

“Я не могла чекати, коли все налагодиться. У мене була сім'я, маленька дитина, і я розуміла, що моє завдання – створити стабільне джерело доходу”, – розповідає Аліна.

Так вона почала масштабувати свою діяльність.

Від фрілансу до міжнародної агенції

Поступово вона не просто вела проєкти як таргетолог, а налагодила систему, яка дозволила їй збирати сильну команду та брати великі клієнтські кейси.

Сьогодні агенція Аліни працює з відомими українськими брендами, а також із міжнародними компаніями у США, Дубаї, Європі та Латинській Америці.

“Мені вдалося вибудувати правильну бізнес-модель, завдяки якій ми можемо вести рекламні кампанії для компаній будь-якого масштабу – від малого бізнесу до великих міжнародних брендів”, – пояснює Аліна.

Запуск освітнього проєкту та успіх на ринку онлайн-навчання

У 2024 році Аліна зробила ще один прорив – вона запустила онлайн-навчання для маркетологів і таргетологів, яке стало одним із найкращих на українському ринку.

Головна унікальність її навчання – практична робота над реальними кейсами.

“Я побачила величезний запит на якісне навчання. Дуже багато людей проходять базові курси, але потім не знають, як знайти клієнтів, вийти на більші чеки, працювати з міжнародними компаніями. Я вирішила створити навчання, яке закриє всі ці питання”, – розповідає Аліна.

Всього за кілька місяців проєкт став одним із найтоповіших в Україні, а його випускники вже успішно працюють з великими бюджетами та закордонними клієнтами.

Що далі?

Аліна не планує зупинятися. Її мета – масштабувати освітню платформу, залучити ще більше учасників і допомогти маркетологам вийти на новий рівень у своїй кар’єрі.

“Я хочу, щоб кожен, хто готовий працювати, мав можливість змінити своє життя, заробляти більше та будувати кар’єру без кордонів”, – каже вона.

Її історія – це доказ того, що навіть у найважчі часи можна створити успішний бізнес, якщо діяти, адаптуватися і шукати можливості.