Як отримати рівень англійської B2 (Upper-Intermediate) і для чого він потрібний

IT-фахівці з рівнем англійської B2 заробляють від $2 тис., згідно з дослідженням DOU за грудень 2022 року. Анастасія Машталяр, засновниця та CEO Solid English School, розповідає, чим ще допоможе цей рівень у роботі та житті, та як його отримати.

Які є рівні інглішу

Розібратися з рівнями англійської допоможе шкала CEFR, тобто Загальноєвропейські компетенції володіння іноземною мовою. Згідно з нею, існує шість рівнів володіння мовою:

А1 – Beginner;

A2 – Elementary;

B1 – Intermediate;

B2 – Upper-Intermediate;

C1 – Advanced;

C2 – Profieciency.

Чим вищий рівень, ти простіше висловлювати свою думку, читати англійські тексти, спілкуватися та розуміти нейтивів тощо.

Що може людина з рівнем В2

Зупинимося детальніше на Upper-Intermediate. Ось що вміє людина з цим рівнем:

легко висловлювати власну думку;

ділитися подіями та планами;

без підготовки й майже без запинки обговорювати різні теми без жодних незручностей для співрозмовників;

розуміти контекст абстрактних та конкретних повідомлень;

обговорювати робочі справи;

складати виразний текст середньої довжини на раніше незнайому тематику.

Окремо розберу, яку граматику знає людина з рівнем Upper-Intermediate:

розуміє часи дієслів та вживає їх відповідно до ситуації;

знає, коли та як будувати висловлювання з різними формами майбутнього часу;

користується поєднаннями I wish, if only, I’d rather;

розуміє нестандартні вирази;

знає конструкції used to do, get used to doing та be used to doing, їх різницю;

розрізняє та користується модальними словами, інфінітивами та герундієм;

може перефразувати пряму мову;

розуміє стилі спілкування та вільно будує речення у кожному з них;

користується quantifiers.

З такою англійською можна працювати в іноземній компанії чи з замовниками з закордону. Ще можна жити за кордоном, здобувати освіту англійською чи проходити професійні курси на зарубіжних платформах.

Якщо плануєш здавати міжнародний іспит IELTS, з рівнем Upper-Intermediate скоріш за все отримаєш від 5 до 6,5 балів.

Як отримати рівень англійської В2

Щоб мати Upper-Intermediate в інгліші, потрібно пройти всі попередні рівні. Ти готовий до B2, якщо:

легко підтримуєш розмову на будь-яку тему;

грамотно відповідаєш на запитання;

самостійно виправляєш помилки у лексиці та граматиці;

розумієш нейтивів;

досить добре знаєш граматику, але все-таки хочеш її покращити;

готуєшся до іспитів IELTS або TOEFL;

закінчив навчання за рівнем Intermediate.

Почати навчання для рівня В2 можна на онлайн курси англійської мови для Solid English School для тімлідів та менеджерів IT PRO. На ньому ти навчишся обговорювати завдання та процеси, давати фідбек та вільно говорити англійською на роботі.Також ти виправиш помилки в pronunciation і прокачаєш listening. You can learn IT!