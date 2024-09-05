Як підготуватися до зимових відключень електроенергії в Україні з сонячними генераторами BLUETTI

Цієї зими в Україні очікуються ще складніші умови, ніж минулої. Через зниження виробництва електроенергії до третини від довоєнного рівня та постійні проблеми з інфраструктурою, відключення електроенергії неминучі. У найгіршому випадку українці можуть мати лише чотири години електроенергії на день. Щоб залишатися в теплі, підтримувати зарядку пристроїв і забезпечити безпеку своєї родини, наявність надійного резервного джерела живлення стає важливішим, ніж будь-коли.

Важливість резервних рішень

Відключення електроенергії порушує життя, залишаючи будинки без світла, тепла, води та електрики для приладів, таких як холодильники й обігрівачі. Це критично для бізнесу, що не може функціонувати без електрики. Тому резервні рішення, як портативні електростанції та UPS, є необхідними для нормального життя під час відключень.

Чому варто обрати сонячні генератори під час відключень

Сонячні генератори забезпечують чисте, ефективне та надійне джерело енергії під час відключень. На відміну від традиційних генераторів на паливі, сонячні генератори працюють тихо та можуть бути перезаряджені за допомогою сонячної енергії, що робить їх економічними та екологічно чистими. Вони прості у використанні та миттєво активуються під час відключень. Без шкідливих викидів вони безпечні для використання в приміщенні.

Сонячні генератори BLUETTI для зимових відключень

BLUETTI пропонує сонячні генератори для різних потреб. Моделі AC70P, AC180P, AC200PL, і AC240P оснащені UPS для швидкого перемикання (менше 20 мс), підтримують зарядку від розеток, сонячних панелей, автомобільних портів і генераторів.

AC70P : 1000 Вт, 768 Вт·год, для дрібної електроніки.

: 1000 Вт, 768 Вт·год, для дрібної електроніки. AC180P : 1800 Вт, 1440 Вт·год, для холодильників і мікрохвильовок, заряджається за 1,5 години.

: 1800 Вт, 1440 Вт·год, для холодильників і мікрохвильовок, заряджається за 1,5 години. AC200PL : 2400 Вт, 2304 Вт·год, розширюється до 8448 Вт·год, для великих приладів.

: 2400 Вт, 2304 Вт·год, розширюється до 8448 Вт·год, для великих приладів. AC240P: 2400 Вт, 1843 Вт·год, водонепроникний, швидка зарядка.

EP760 – модульна система для дому чи бізнесу, забезпечує до 7600 Вт і розширюється від 9,9 до 19,8 кВт·год, підтримує зарядку від мережі і сонячних панелей.

купити електростанції BLUETTI в Україні

Зараз клієнти в Україні не можуть купувати безпосередньо з офіційного сайту BLUETTI. Однак вони можуть знайти авторизованих партнерів на сайті BLUETTI. Інвестування в сонячний генератор BLUETTI – це проактивний крок для забезпечення енергетичної безпеки та комфорту під час постійних відключень електроенергії.

Про компанію BLUETTI

BLUETTI, як лідер у сфері чистої енергії, прагне до сталого майбутнього, надаючи доступні рішення для зберігання енергії як в приміщенні, так і на відкритому повітрі. Завдяки програмі LAAF, BLUETTI має на меті забезпечити електроенергією 1 мільйон африканських родин у віддалених районах. Компанія зміцнила свою репутацію надійного лідера в понад 110 країнах, зосереджуючись на інноваціях і потребах клієнтів.