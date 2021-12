Як вибрати модний ранець, який сподобається дитині та збереже здорову поставу

Як вибрати рюкзак школяру? Які аксесуари актуальні цього сезону? Чи може рюкзак зіпсувати поставу?

Ці питання потребують уважного вивчення та відповідального підходу. Купуючи шкільний ранець, ми отримуємо вірного друга, який щодня супроводжуватиме учня на заняття. Аж до літніх канікул дитина носитиме у ньому важкі книги на своїх незміцнілих плечах. Ще й у будь-яку погоду та з будь-яким вбранням. Тож давайте розберемося: яким має бути ідеальний шкільний ранець.

Рюкзак має бути комфортним

Це найголовніша заповідь, яку не можна порушувати за жодних обставин. У цього правила немає і не може бути винятків. Жодних рюкзаків на виріст: економія на здоров'ї не приведе ні до чого доброго. І неважливо скільки дитині років – 6 або 16: і малюки, і старшокласники перебувають на етапі формування постави та потребують ретельної турботи про здоров'я спини.

Критерії комфортного рюкзака

Ортопедична спинка. Шкільні рюкзаки німецького бренду Kite оснащені запатентованими ортопедичними спинками Ergo Kids, Ergo Teens та Air Comfort. М'які дихаючі подушечки щільно прилягають до спини, допомагають рівномірно розподіляти вагу та підтримувати правильну поставу.

Широкі S-подібні лямки – саме така форма вважається анатомічною та зручно лягає на плечі. Нагрудний ремінь важливий для фіксації лямок та правильного розподілу ваги. Його обов'язково потрібно застібати щоразу, коли дитина надягає рюкзак.

Відповідність до зросту дитини. Верхній край виробу повинен бути на рівні плечей, а дно рюкзака – приблизно на 4 см нижче за талію. Вага порожнього рюкзака не повинна перевищувати 1 кг, а наповненого – 10 % від маси тіла.

Зручний функціонал. Наявність продуманих відділень, кишень та роздільників – запорука порядку та акуратного зберігання канцелярії.

Рюкзак має бути якісним та надійним

Перевага брендових німецьких рюкзаків – у бездоганній якості та ретельному опрацюванні кожної деталі. Всі матеріали та фурнітура проходять спеціальні випробування на зносостійкість та міцність.

Посилене дно забезпечує стійкість та тривалий термін служби.

Міцні матеріали верху та підкладки відмінно справляються зі щоденними навантаженнями та відрізняються міцністю на розрив.

Високоякісна фурнітура – зовсім не дрібниця. Блискавки, липучки та інші застібки повинні працювати плавно та справно.

Рюкзак повинен подобатися дитині

У процесі вибору моделі є велика спокуса зупинитися на дизайні, який подобається нам самим: про який так мріяли у дитинстві. Звичайно, ми ж дорослі та досвідчені! Але ця стежка може збити з правильного курсу та солодким голосом сирени під назвою "я знаю як краще", заманити до пастки.

Підбираючи оформлення на власний смак, ми позбавляємо дитину величезної радості. Адже це їй треба буде ходити з наплічником щодня. І класний рюкзак дійсно має велике значення для школяра. Враховуйте смаки та уподобання дитини – довірте їй вибір оформлення. З гарним рюкзаком школяр почуватиметься впевненіше та ходитиме на заняття з великим інтересом.

Щоб першокласники могли ходити до школи разом із улюбленими героями – передбачений широкий пакет ліцензій: My Little Pony, Transformers, Hot Wheels, Hello Kitty, Peanuts Snoopy, DC, Rachael Hale, Studio Pets. Старшим школярам сподобаються моделі з символікою Harry Potter, NASA, MTV, Juventus.

Які рюкзаки обирають батьки школярів з усієї країни

