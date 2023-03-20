Як вибрати настільну лампу у 2023 році

І на столі керівника компанії, і на робочій парті школяра обов'язково має бути освітлювальний прилад. Причому недостатньо встановити на стільницю будь-яку лампу. Настільний світильник повинен відповідати декільком важливим вимогам та нормам. Як вибрати хорошу настільну лампу у 2023 році? Яким моделям віддати перевагу? Спробуємо знайти відповіді на ці питання у цій статті.

На що звертати увагу: основні характеристики настільних ламп

Насамперед необхідно визначитися з типом джерела світла. За багатьма показниками сьогодні виграє світлодіодна продукція. Такі лампи яскраві, економічні, вони служать довгі роки без необхідності заміни, не нагріваються навіть при тривалій експлуатації, представлені в різноманітних формах і розмірах. Можна підібрати оптимальну модель за колірною температурою, силою світлового потоку та іншими показниками.

Лампа повинна бути достатньо потужною для того, щоб не створювати проблем при вивченні документів (читанні, письмі тощо). Для світлодіодних ламп оптимальною вважається потужність 5-8 Вт, для ламп розжарювання – 60 Вт. Орієнтуватися і на рівень світлового потоку, що рекомендується, який становить 300-500 Лм.

Ще одна важлива вимога – колірна температура. Для роботи за письмовим столом підійде універсальне біле світло (4000 К) або холодне світло з синьовим (вище 5000 К). Тепле жовте світло ідеальне для відпочинку, але не для зосередженої роботи.

Після вибору джерела світла слід визначитися із його оформленням.

Якою має бути правильна настільна лампа

Зверніть увагу на форму, розмір, матеріал плафона. Найкраще купити світильник, який допоможе сконцентрувати світло на робочій поверхні столу. З цим завданням чудово справляються плафони круглої, конусоподібної, циліндричної форми. Плафон повинен повністю закривати лампу - її низ не повинен бути видно, адже яскраве світло потраплятиме прямо в очі і заважатиме роботі. З цієї причини слід відмовитися від модних прозорих плафонів.

При виборі матеріалу враховуйте простоту догляду за ним, його міцність, безпеку. Пластик не створює складнощів у чищенні, але від надто потужних ламп може плавитися (пам'ятаєте - лампа настільна світлодіодна не нагрівається і може використовуватись у пластикових світильниках). Металеві плафони також гріються, а скляні сильно розсіюють світло.

Колір світильника не повинен відволікати від роботи. Віддайте перевагу стриманим лаконічним забарвленням. Синій, зелений, сірий, бежевий та інші аналогічні тони чудово гармонують із різними стилями інтер'єру.

Якою має бути гарна настільна лампа? Оптимальні варіанти конструкцій оснащені механізмом регулювання висоти плафона та напрямки світла. Світильники на гнучких ніжках чудово справляються з вирішенням цього завдання!

Світильник повинен легко вмикатися та вимикатися, якщо є функція регулювання потужності та температури світла – це найкращий вибір! Переконайтеся, що конструкція стійка, надійно стоїть на стільниці, не впаде від випадкового руху.

При виборі настільної лампи для школяра важливо переконатись у безпеці матеріалів. Якісну продукцію доповнено відповідними сертифікатами. Не варто купувати дитині лампу з великою кількістю додаткових функцій. Вони можуть відволікати від навчання, та й вартість таких світильників, як правило, вища.

Настільна лампа не є основним джерелом світла у приміщенні. Вона служить на вирішення конкретних завдань і варто вимагати від неї більшого. Вибираючи світильник на стіл, шукайте модель, яка допоможе працювати, а не стане єдиною для освітлення кімнати. Підібрати настільний світильник можна на сайті https://evrosvet.com.ua/ua/.