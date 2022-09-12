Як вибрати якісні амортизатори?

Система амортизації або амортизатори відповідають за комфорт водіння. Вони забезпечують, щоб удари та вібрації не передавалися в салон. Проте є довговічними компонентами.

В українських дорожніх умовах амортизатори автомобіля дуже швидко зношуються, тому автолюбителі часто запитують, як і де, придбати якісні амортизатори для свого автомобіля.

Навіщо використовується амортизатор?

Загальна думка така, що амортизатори використовуються тільки для компенсації нерівності дороги, але, крім цього, стійки мають інші функції. Крім покращення комфорту водіння та функції кермового керування, їх призначення також підвищення безпеки водія та інші учасників дорожнього руху. Демпфуюча дія амортизаторів допомагає утримувати колеса в контакті із землею.

Якщо система амортизації у Вашому автомобілі зношена, колеса можуть відірватися від асфальту на нерівній дорозі, наприклад на дорозі з поперечними нерівностями. Не треба бути експертом, щоб зрозуміти, як це впливає, наприклад, на довжину гальмівного шляху.

Як визначити, що амортизатор потребує заміни?

Ознаки того, що потрібно замінити стійки:

різнобічний знос шин;

розгойдування кузова під час руху автомобіля;

брязкіт усередині салону;

вібрація;

слабка стійкість до вітру;

помітні ушкодження деталей підвіски;

занурення автомобіля під час зупинки руху.

Також можна очікувати на можливість циркуляції масла в системі демпфування. Це буде видно неозброєним оком на амортизаторі. Більшість водіїв, які мають старі автомобілі, мають щорічно проходити обов'язковий технічний огляд.

Найпоширеніші види амортизаторів на ринку

Стійки однотрубні

Дані стійки складаються з таких компонентів, як робочий циліндр, розширювальний бак, поршень, шток поршня, що направляє штока і донний клапан.

Двотрубні

амортизатори використовуються як у легкових автомобілях, так і в комерційному транспорті. У багатьох випадках вони є гарною альтернативою однотрубних амортизаторів високого тиску. Двотрубні амортизатори можна розділити на дві групи: безнапірні та низьконапірні. Їхня структура істотно не відрізняється, а схема роботи залишається незмінною.

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