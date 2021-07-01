Як відстрочити ремонт холодильника: 5 практичних порад

Поломка холодильника, та ще й в спеку — катастрофа.

І ось парадокс: в більшості випадків вихід з ладу — результат неправильної експлуатації. Користувачі порушують правила обслуговування устаткування або просто невірно зберігають продукти. Майстри онлайн-сервісу Kabanchik.ua розповіли, як правильно доглядати за технікою і, якщо поломка все ж трапилася, кому довірити ремонт холодильника.

1. Стежте за температурою

Один з найважливіших критеріїв — правильний температурний режим в камерах холодильника. Умовно кажучи, повинна бути "золота середина": щоб продукти не псувалися і щоб зберігання було правильним. Зазвичай достатньо +4 градуси Цельсія. Якщо буде холодніше — продукти зіпсуються, тепліше — почнеться розмноження бактерій. Якщо в холодильнику немає вбудованого термометра, варто купити його окремо.

2. Правильно використовуйте полки

У кожної з полиць — свій температурний режим. Як організувати зберігання на них?

Верхня

Вона — найхолодніша в камері, так як в більшості холодильників в цьому місці знаходиться випарник (механізм, який відповідає за охолодження). Значить, тут краще розташувати продукти, які швидко псуються (наприклад, молоко і кисломолочну продукцію).

Середня

Вона найзручніша в плані доступу. Тому краще розташувати тут продукти, які доводиться діставати частіше. Зазвичай в глибину (до задній стінці) ставлять найоб'ємніші ємності (наприклад, великі каструлі), і далі все інше «по зростанню». Так вийде зручний огляд і доступність. Це потрібно, щоб не стикатися з "забутими"продуктами, які давно покрилися цвіллю.

Нижня

Це — місце для сирих продуктів: м'яса, курки. Їх зазвичай загортають в плівку, щоб не протекли. Температура у стінки нижче: можна класти в глибину те, що може швидко зіпсуватися.

3. Дотримуйтесь терміну зберігання

Слідкуйте за термінами, вказаними на упаковках продуктів: не допускайте, щоб в холодильнику зберігалася прострочена продукція. Те ж саме робіть з недоїденими обідами і вечерями, а також обробленими продуктами. Зберігайте їх в ємностях, вказуючи дати: так зручніше орієнтуватися. Термін зберігання готової їжі: в середньому три-чотири дні.

4. Користуйтеся лотками і контейнерами

Зберігайте в такій тарі не тільки готові (оброблені) продукти, а й фрукти, овочі, сир. Так ви захистите їх від обміну бактеріями з м'ясом, рибою та іншою сирою продукцією. Це — не тільки безпека для організму, але і захист камери. Не можна створювати умови для розмноження хвороботворних мікроорганізмів.

5. Регулярно мийте камеру

Рекомендована періодичність мийки — один раз в два тижні. Дотримуючись її, ви не тільки захищаєтеся від шкідливих бактерій, але і підтримуєте холодильник в постійній чистоті. Якщо критичних забруднень немає, досить промити поверхні розчином соди. Якщо ж на поверхнях є бруд і цвіль, потрібно купувати спеціальні миючі засоби.

Коли холодильник все ж зламався

Перепади напруги, відключення електроенергії, знос, заводський брак — навіть при правильній експлуатації можуть бути причини для поломки техніки. У таких випадках варто викликати майстра. Користуючись спеціальним онлайн-сервісом для пошуку ремонтників можна знайти фахівця з хорошими відгуками і доступними цінами на послуги.

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