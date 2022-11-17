Якісні постільні комплекти, запорука гарного сну

Усі люди одну третину свого життя проводять у ліжку, це приблизно років 30, тому комплект постільної білизни відіграє важливу роль. Наш сон на 75% залежить від постільного комплекту, ковдри та їхньої якості. Другим правилом нашого стану та настрою безумовно є свіже повітря у кімнаті, комфортний матрац та гармонія між людьми. У комплект постільної білизни входить одна або дві наволочки, простирадла та підковдра. У наш час виробники представляють нам великий асортимент комплектів різного кольору, розмірів та матеріалів. Виходячи з розміру подушки, ковдри та матраца постільні комплекти можна розділити на три основних розміри:

Односпальні Полуторні Двоспальні

У наш час односпальні комплекти зустрічаються рідко, хоча років 40 тому вони були затребувані, тому що на той час були проблеми з житловою площею і люди були змушені вибирати малогабаритні меблі. У наші дні крім двоспального та полуторного комплекту користуються попитом двоспальне білизна з простирадлом євро.

Тканина з якої шиють постіль

За своїм складом тканину можна розділити на чотири основні види

Натуральна, це бавовна, льон та шовк, які виготовляються з рослинних волокон. Вони добре відштовхують вологу та пропускають повітря. Ціна на комплекти з такої тканини значно вища в порівнянні з іншими видами, але це можна компенсувати довговічністю.

Синтетична. Її виготовляють із сировини газу, вугілля та переробленої нафти. Такі тканини добре піддаються фарбуванню, досить легкі та добре сохнуть. Ціна на цей матеріал не висока, тому комплекти з цієї тканини можна віднести до бюджетних.

Сумішна, до її складу входять з'єднані волокна тканини, штучна з синтетичної, штучна з натуральної або синтетична з натуральної. Прати ці тканини можна в машинці та вручну при температурі не більше 60 градусів.

Штучна виготовляється з натуральних матеріалів і проходить обробку за новітніми технологіями. Досить часто штучна тканина не дуже відрізняється від натурального матеріалу.

До вибору постільного комплекту потрібно ставитися з великою відповідальністю. Орієнтуватися на правила купівлі постільної білизни, а краще зробіть свій вибір з магазином "MirSon".