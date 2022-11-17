Якісні постільні комплекти, запорука гарного сну

До вибору постільного комплекту потрібно ставитися з великою відповідальністю.
Усі люди одну третину свого життя проводять у ліжку, це приблизно років 30, тому комплект постільної білизни відіграє важливу роль. Наш сон на 75% залежить від постільного комплекту, ковдри та їхньої якості. Другим правилом нашого стану та настрою безумовно є свіже повітря у кімнаті, комфортний матрац та гармонія між людьми. У комплект постільної білизни входить одна або дві наволочки, простирадла та підковдра. У наш час виробники представляють нам великий асортимент комплектів різного кольору, розмірів та матеріалів. Виходячи з розміру подушки, ковдри та матраца постільні комплекти можна розділити на три основних розміри:
- Односпальні
- Полуторні
- Двоспальні
У наш час односпальні комплекти зустрічаються рідко, хоча років 40 тому вони були затребувані, тому що на той час були проблеми з житловою площею і люди були змушені вибирати малогабаритні меблі. У наші дні крім двоспального та полуторного комплекту користуються попитом двоспальне білизна з простирадлом євро.
Тканина з якої шиють постіль
За своїм складом тканину можна розділити на чотири основні види
- Натуральна, це бавовна, льон та шовк, які виготовляються з рослинних волокон. Вони добре відштовхують вологу та пропускають повітря. Ціна на комплекти з такої тканини значно вища в порівнянні з іншими видами, але це можна компенсувати довговічністю.
- Синтетична. Її виготовляють із сировини газу, вугілля та переробленої нафти. Такі тканини добре піддаються фарбуванню, досить легкі та добре сохнуть. Ціна на цей матеріал не висока, тому комплекти з цієї тканини можна віднести до бюджетних.
- Сумішна, до її складу входять з'єднані волокна тканини, штучна з синтетичної, штучна з натуральної або синтетична з натуральної. Прати ці тканини можна в машинці та вручну при температурі не більше 60 градусів.
Штучна виготовляється з натуральних матеріалів і проходить обробку за новітніми технологіями. Досить часто штучна тканина не дуже відрізняється від натурального матеріалу.
До вибору постільного комплекту потрібно ставитися з великою відповідальністю. Орієнтуватися на правила купівлі постільної білизни, а краще зробіть свій вибір з магазином "MirSon".