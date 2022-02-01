Який шуруповерт краще: акумуляторний чи мережевий?

В ідеальній ситуації краще мати обидва варіанти.

Який шуруповерт вибрати – акумуляторний чи мережевий? Питання, яке часто виникає коли планують купити шуруповерт. Стандартні аргументи "зручність роботи незалежно від розетки" або "обмежений заряд акумулятора" – це далеко не всі критерії вибору. Розберемося в яких ситуаціях вигідніше купити шуруповерт із живленням від мережі 220В, а коли краще акумуляторний.

Переваги мережевих шуруповертів

Шуруповерти з живленням можуть бути кращими лише якщо роботи виконуються всередині приміщень (майстерні тощо). При роботах на даху або у віддаленні від розетки переваги в моменті, що крутить, і потужності поступаються автономності акумуляторних. Але мережеві шуруповерти краще за такими параметрами:

Маса. Мережевий шуруповерт легший, руки втомлюватимуться менше.

Ресурс акумулятора обмежений. Незалежно від того використовується інструмент або лежить на поличці, акумулятори втрачають ємність та здатність видавати високу пікову потужність. Через 1,5-2 роки залишається не більше ніж 30% від початкової потужності. А купити новий акумулятор не завжди вдається. Батареї від сторонніх виробників працюють значно гірше, ніж ті, що продавалися в комплекті.

Крутний момент і потужність мережевого шуруповерта залишаються незмінними у всіх режимах роботи. Тоді як у режимі свердління акумулятор сідає буквально за кілька хвилин.

Робота на морозі мережного інструменту нічим не обмежена, тоді як час роботи акумуляторної батареї помітно скорочується.

Ціна мережевого шуруповерта помітно нижче, причому потужність і момент, що крутить, можуть бути помітно вище.

Переваги акумуляторних шуруповертів

Акумуляторний шуруповерт продається в комплекті з двома батареями (іноді з однією, рідше без акумуляторних батарей) та зарядним пристроєм. Автономність та мобільність – їх головні переваги, але не єдині:

Можливість працювати без прив'язки до кабелю. Більше того, пошкодження кабелю під напругою є небезпечним для життя.

Сучасні акумулятори працюють набагато довше та стабільніше, ніж раніше. Особливо якщо порівнювати Li-ion та NiCd батареї. А у разі професійного використання інструмент встигає окупитись до того, як акумулятори вийдуть з ладу.

Крутний момент нових акумуляторних шуруповертів не відстає від мережевих. Шляхом підвищення напруги (18 Вольт та більше). І шляхом нових батарей, які можуть давати високий одномоментний імпульс.

Безпека. Ними можна працювати під дощем, навіть якщо трапиться пробій, то напруга на виході батареї від 12-36В є безпечною.

Який шуруповерт вигідніше купити у 2022 році — мережний або акумуляторний

В ідеальній ситуації краще мати обидва варіанти. Потужний мережевий дриль-шуруповерт та мобільний, максимально легкий акумуляторний шуруповерт. Але якщо вибирати, то дайте відповідь:

як часто і де використовуватиметься інструмент;

що важливіше для вас – мобільність чи ціна.

Якщо планується ремонт у квартирі, то, напевно, краще купити мережевий шуруповерт, а для будівництва на присадибній ділянці або на виїздах зручніше акумуляторний.