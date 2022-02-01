Який шуруповерт краще: акумуляторний чи мережевий?

В ідеальній ситуації краще мати обидва варіанти.
Який шуруповерт вибрати – акумуляторний чи мережевий? Питання, яке часто виникає коли планують купити шуруповерт. Стандартні аргументи "зручність роботи незалежно від розетки" або "обмежений заряд акумулятора" – це далеко не всі критерії вибору. Розберемося в яких ситуаціях вигідніше купити шуруповерт із живленням від мережі 220В, а коли краще акумуляторний.
Переваги мережевих шуруповертів
Шуруповерти з живленням можуть бути кращими лише якщо роботи виконуються всередині приміщень (майстерні тощо). При роботах на даху або у віддаленні від розетки переваги в моменті, що крутить, і потужності поступаються автономності акумуляторних. Але мережеві шуруповерти краще за такими параметрами:
- Маса. Мережевий шуруповерт легший, руки втомлюватимуться менше.
- Ресурс акумулятора обмежений. Незалежно від того використовується інструмент або лежить на поличці, акумулятори втрачають ємність та здатність видавати високу пікову потужність. Через 1,5-2 роки залишається не більше ніж 30% від початкової потужності. А купити новий акумулятор не завжди вдається. Батареї від сторонніх виробників працюють значно гірше, ніж ті, що продавалися в комплекті.
- Крутний момент і потужність мережевого шуруповерта залишаються незмінними у всіх режимах роботи. Тоді як у режимі свердління акумулятор сідає буквально за кілька хвилин.
- Робота на морозі мережного інструменту нічим не обмежена, тоді як час роботи акумуляторної батареї помітно скорочується.
- Ціна мережевого шуруповерта помітно нижче, причому потужність і момент, що крутить, можуть бути помітно вище.
Переваги акумуляторних шуруповертів
Акумуляторний шуруповерт продається в комплекті з двома батареями (іноді з однією, рідше без акумуляторних батарей) та зарядним пристроєм. Автономність та мобільність – їх головні переваги, але не єдині:
- Можливість працювати без прив'язки до кабелю. Більше того, пошкодження кабелю під напругою є небезпечним для життя.
- Сучасні акумулятори працюють набагато довше та стабільніше, ніж раніше. Особливо якщо порівнювати Li-ion та NiCd батареї. А у разі професійного використання інструмент встигає окупитись до того, як акумулятори вийдуть з ладу.
- Крутний момент нових акумуляторних шуруповертів не відстає від мережевих. Шляхом підвищення напруги (18 Вольт та більше). І шляхом нових батарей, які можуть давати високий одномоментний імпульс.
- Безпека. Ними можна працювати під дощем, навіть якщо трапиться пробій, то напруга на виході батареї від 12-36В є безпечною.
Який шуруповерт вигідніше купити у 2022 році — мережний або акумуляторний
В ідеальній ситуації краще мати обидва варіанти. Потужний мережевий дриль-шуруповерт та мобільний, максимально легкий акумуляторний шуруповерт. Але якщо вибирати, то дайте відповідь:
- як часто і де використовуватиметься інструмент;
- що важливіше для вас – мобільність чи ціна.
Якщо планується ремонт у квартирі, то, напевно, краще купити мережевий шуруповерт, а для будівництва на присадибній ділянці або на виїздах зручніше акумуляторний.